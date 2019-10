Itaipu sedia o Brasileiro de Canoagem Slalom

Foz do Iguaçu A Itaipu Binacional recebe neste fim de semana o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, o maior evento da modalidade no País. As provas, gratuitas ao público, serão no Canal Itaipu e reunirão cerca de 100 atletas, incluindo nomes como Ana Sátila e Pedro Gonçalves, que vão participar dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e o iguaçuense Felipe Borges, que pleiteia uma vaga para o Japão. A programação em Foz do Iguaçu começa hoje (4), com as provas da Copa Brasil pela segunda divisão.

O campeonato integra a programação de eventos dos Jogos de Aventura e Natureza que ocorre no oeste paranaense. Organizado pelo Governo do Paraná, várias disputas entraram para o cronograma, como provas de canoagem velocidade, corrida de aventura, futebol das estrelas, moutain bike, balonismo, entre outros.

Para os atletas, a competição vale pontos para o ranking nacional da modalidade, que define a escolha das bolsas de incentivo nacional, estadual ou municipal. Os recursos são pagos para os atletas que conseguirem bons índices. O ranking é uma somatória de participações nas competições do calendário nacional. No caso do Campeonato Brasileiro deste fim de semana, os pontos são dobrados.

“Há também a questão da escolha dos atletas para a seletiva nacional: quem estiver melhor posicionado é chamado para participar do evento que definirá os atletas aptos para disputas internacionais em 2020 quando, em especial, teremos os Jogos Olímpicos. Então, sempre há um estímulo ainda maior para os atletas para participar”, comenta o supervisor da modalidade na Confederação Brasileira de Canoagem, André Behs.