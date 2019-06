Itaipu recebe visitação recorde no feriadão de Corpus Christi

Com mais de 11,5 mil visitantes, o movimento turístico da Itaipu Binacional durante o feriado prolongado de Corpus Christi foi o maior deste período e o segundo melhor resultado do ano, atrás somente do Carnaval, quando 15,9 mil pessoas visitaram a usina.

De quinta-feira (20) a domingo (23) passaram pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI) 11.528 pessoas, 2,1% acima da expectativa (11.279 visitantes). O dia de maior movimento foi o sábado (22), com 4.321 turistas. Os números são do CTI, responsável pelas visitas turísticas com entrada pela margem brasileira da usina.

A visitação no feriado de Corpus Christi de 2019 foi 7,32% maior em comparação com o mesmo período de 2017. O ano de 2018 não foi considerado em função da greve dos caminhoneiros, que aconteceu na mesma época e comprometeu o fluxo de turistas.

Desta vez, os visitantes que aproveitaram os dias de folga para passear na usina puderam escolher entre os atrativos Itaipu Panorâmica, que possibilita uma visão externa de umas maiores obras da engenharia do mundo; Itaipu Iluminada; Refúgio Biológico; Ecomuseu; Polo Astronômico; e Itaipu Especial (que funcionou parcialmente no sábado e domingo). O Complexo Turístico Itaipu também oferece a exposição Itaipu Natureza, instalada até julho no Shopping JL Cataratas, em Foz do Iguaçu.

O próximo feriado prolongado do ano será em 15 de novembro, mas terá um dia a menos – de sexta-feira (15) a domingo (17).

O resultado de agora aproxima ainda mais Itaipu de um novo recorde histórico anual de visitação. Nos cinco primeiros meses de 2019, Itaipu recebeu 263.409 turistas, diante dos 244.443 visitantes em 2018. Ao longo do ano passado, a binacional recebeu 1.024.549 pessoas, todas as modalidades de visitação (turística e institucional) e nas duas margens (brasileira e paraguaia).