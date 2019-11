Itaipu já repassou meio bilhão de dólares ao governo do Paraguai

Foz do Iguaçu – A Itaipu Binacional repassou ao Paraguai – de janeiro a outubro deste ano – US$ 497,93 milhões. Desse total, US$ 209,91 milhões foram para o pagamento de royalties, US$ 246,74 milhões por compensação pela cessão de energia e mais US$ 41,72 milhões para a Ande (estatal paraguaia para venda de energia), por uso do capital e ressarcimento por administração e supervisão.

Os royalties são uma compensação financeira paga às duas margens, brasileira e paraguaia, pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica por Itaipu.

Quanto ao pagamento pela cessão de energia, corresponde a uma compensação acertada pelo governo brasileiro pela utilização da energia não utilizada pelo Paraguai, que é repassada ao mercado brasileiro.

Os royalties começaram a ser pagos em 1989, enquanto a compensação de energia foi acertada em notas reversais entre os dois países em 2011.

De 1989 até outubro deste ano, o governo paraguaio já recebeu de Itaipu mais de US$ 10,9 bilhões, conforme os dados estatísticos da Diretoria Financeira, lado paraguaio, divulgados no site da Itaipu Binacional – Paraguay.