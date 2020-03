Itaipu garante melhorias em 26 instituições públicas

Por meio de uma seleção pública de patrocínios, 26 escolas públicas da região oeste do Paraná receberão R$ 1,3 milhão da Itaipu Binacional. O resultado já foi anunciado e os representantes das escolas selecionadas estiveram no Centro Executivo da Itaipu para dar entrada na documentação e iniciar os projetos.

A Escola Novo Amanhecer, onde funciona a Apae de Nova Aurora, vai receber R$ 43 mil para a realização de um jantar com apresentações de seus alunos. O evento terá como objetivo arrecadar fundos para a construção do calçamento em torno da escola. “Nossa calçada não tem acessibilidade. As raízes das árvores levantaram o calçamento. Já teve gente que caiu e, como a escola tem cadeirantes, vemos o sofrimento que é. Então fizemos esse projeto”, explica a diretora Dolores Pezenti.

A escola trabalha com alunos de até 70 anos, com educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Ao todo, são 73 alunos. O ensino é integral, com atividades no contraturno, como oficinas de artesanato e teatro.

A escola já havia desenvolvido outro projeto com apoio da Itaipu, para a instalação de placas para a geração de energia solar. “A gente ficou muito feliz com esse apoio da Itaipu”, completou Dolores. “É um investimento que vai beneficiar toda a comunidade”.

Na escola Pia Marta, de Matelândia, o patrocínio vai servir para dar ainda mais estímulo a um esporte que vem mudando a vida de muita gente no local: o badminton, em que os jogadores, individuais ou em duplas, jogam com raquetes e uma espécie de peteca, de forma semelhante ao tênis ou ao vôlei.

A escola tem cerca de 130 alunos e trabalha desde a educação infantil até o 3º ano do fundamental.

Com os R$ 53 mil da Itaipu, a escola vai promover um campeonato aberto de badminton. Podem participar crianças e familiares. A prática do esporte começou de forma tímida no Município, mas hoje já tem uma atleta campeã brasileira na categoria abaixo de 11 anos.

“Queremos divulgar mais o projeto e acolher mais crianças”, conta a assistente social da escola, Josiane Fátima da Silva Biazus, acompanhada do diretor Jodeam Sousa de Oliveira.

A gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social, Teresa Raquel Angheben, comentou que a seleção pública, além de sistematizar e simplificar o acesso aos recursos de patrocínio, também contribui diretamente para a missão institucional da Itaipu. “São projetos que vão gerar impactos positivos e melhorar o desenvolvimento regional”, afirmou.