Itaipu e PTI sediam evento de segurança cibernética da Abrage

Foz do Iguaçu – A Abrage (Associação das Empresas Geradoras de Energia Elétrica), em parceria com o PTI (Parque Tecnológico Itaipu) e a Itaipu Binacional, está realizando o Colóquio Técnico de Segurança Cibernética, evento que tem a finalidade de debater a segurança das informações no ambiente elétrico brasileiro, promovendo debates sob o uso de práticas NOC/SOC, com a participação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e especialistas na área.

O evento é realizado na Superintendência de Informática da Itaipu, ontem e hoje, com a coordenação do Ceape² (Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas) do PTI. Pela programação, o Colóquio Técnico prevê um amplo debate sobre a proteção de informações, experiências e práticas, desde a implantação à operação, adotadas em NOC (Network Operation Center) e SOC (Security Operation Center) das empresas do setor elétrico.

Após todos os debates será elaborado um relatório de segurança cibernética, servindo de referência em atividades que envolvam segurança da informação no setor elétrico.