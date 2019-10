  Itaipu abre processo seletivo para médico e agente de segurança

A Itaipu Binacional abriu processo seletivo para a reposição de duas vagas: uma de agente de segurança (nível médio) e outra de médico (nível universitário), além de formação de cadastro reserva. O prazo para se inscrever vai até as 17h do dia 13 de novembro de 2019.

O edital foi publicado na tarde desta terça-feira (15), pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), responsável pelo processo. A prova objetiva será aplicada no dia em 15 de dezembro de 2019, em Foz do Iguaçu e Curitiba, no Paraná.

No caso dos candidatos(as) a agente de segurança, há testes de aptidão física e avaliação psicológica. As inscrições podem ser feitas pelo site do NC-UFPR, onde também está o edital, no link http://portal.nc.ufpr.br/Porta lNC/Concurso?concurso=ITAIPU20 19. A taxa de inscrição é de R$ 67 para o nível médio e de R$ 100 para o nível universitário.

Os salários-base são de R$ 3.190,33 para a vaga de agente de segurança e de R$ 10.822,58 para a de médico(a), com adicional regional de 13% para as vagas de Foz do Iguaçu.

Antes da inscrição, é recomendada a leitura atenta do edital e dos procedimentos para preenchimento do formulário.

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: processoseletivo@itaipu.gov.br .