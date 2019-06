Irmãos Rossi: Suspeito é preso; Robson é ouvido e HU é sitiado

Robson Rossi, 30 anos, vítima de tentativa de execução na noite da última quarta-feira (5) com mais de 30 tiros, recebeu alta no início tarde de ontem. Ele estava internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel após ter sido atingido por um tiro no rosto.

A alta de Robson aconteceu logo após uma mobilização de funcionários do HU e da Polícia Militar na busca de um homem que teria entrado no local aparentemente com o intuito de chegar ao quarto em que Robson estava.

O suspeito não foi encontrado pela PM. As informações foram confirmadas pela Unioeste, responsável pelo HU, que informou que a suspeita foi levantada pela própria família do paciente.

Cerca de 30 minutos após a cofusão, uma viatura da Polícia Civil foi até o hospital e conduziu Robson, já de alta médica, para prestar depoimento na 15ª SDP.

Escolta no HU

A Unioeste informou que, após a suspeita de tentativa de homicídio registrada com a entrada do homem no local, foi solicitado à Polícia Militar uma escolta para reforçar a segurança no local. Isso porque Sandro Rossi, irmão de Robson, continua internado em decorrência de um atentado que sofreu dia 24 de abril.

Um preso

Fontes extraoficiais dão conta que um dos envolvidos na tentativa de execução de Robson já está preso. A DH não confirmou a informação.

Os dois parentes de Robson que haviam sido detidos na cena do crime, ao tentarem pegar o celular dele que estava no carro, foram liberados e devem responder por fraude processual, já que tentavam adulterar a cena do crime. Eles também tiveram os celulares apreendidos.

Salvo pela moeda

De acordo com pessoas próximas à família, Robson foi atingido por apenas por um dos cerca de 30 tiros disparados contra ele. A bala teria atravessado a boca dele e quebrado dentes. Outro tiro acertou a perna de Robson, perto da virilha, mas uma moeda que ele tinha no bolso lhe salvou a vida.

Os atentados

Esse é o segundo atentado sofrido por integrantes da família Rossi em 40 dias. Robson, que teve o carro alvejado por mais de 30 tiros disparados por uma dupla em uma moto, na esquina das Ruas Carlos de Carvalho e Belo Horizonte, na noite de quarta-feira, é irmão do empresário Sandro Rossi, alvejado por pelo menos 20 tiros em outro atentado (o segundo já sofrido por ele) no dia 24 de abril, quando chegava à sua empresa no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Sandro passou por diversas cirurgias e permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU.

Até o momento, nenhum suspeito do atentado a Sandro foi preso pela polícia. O carro usado no crime foi apreendido e passa por perícia.

Reportagem: Cláudia Neis

