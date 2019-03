IPTU e Lixo: eles estão chegando

Os 145 mil carnês com os boletos do IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa de proteção a desastres chegaram ontem (21) à Central de Distribuição Domiciliar de Cascavel dos Correios. O secretário de Finanças, Renato Segalla, e a encarregada do setor de IPTU, Marlene Kaefer, acompanharam o recebimento e o início dos trabalhos de triagem. A entrega nos domicílios, segundo o gerente regional de Distribuição de Atividades Externas, José Marcos Pereira, começa na próxima semana.

Os Correios querem concluir a entrega de todo o material em 15 dias. “Vamos separar tudo até sábado, para os carteiros iniciarem os trabalhos segunda-feira. Os carnês que não forem entregues serão deixados na prefeitura. As pessoas não precisam procurar aqui”, orientou o gerente.

R$ 55 milhões

A arrecadação esperada para o exercício 2019 com o IPTU é de R$ 55 milhões, segundo Renato Segalla. O contribuinte que pagar o imposto à vista, em parcela única até a data do vencimento, terá 10% de desconto. Quem optar pelo parcelamento pode pagar em até nove vezes, desde que a parcela mínima corresponda a 1 UFM (R$ 43,85).

Vencimentos

O vencimento segue a ordem alfabética. Para contribuintes com iniciais de A a K, o pagamento à vista ou da primeira parcela tem vencimento dia 12 de abril. Já para os contribuintes com iniciais de L a Z, será dia 14 de abril.