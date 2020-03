Internet oscila e especialistas já temem colapso de dados

Cascavel – A quarta-feira (25) foi complicada para muitos clientes da operadora de internet NET Claro em Cascavel. Usuários ficaram off-line por volta das 11h e, em algumas partes, o retorno só foi registrado após as 17h.

A suspensão trouxe transtornos para muitas pessoas que estão trabalhando em regime de home office e precisam cumprir a meta diária.

A administradora Bruna Charnovski, que trabalha em uma empresa de tecnologia presente em vários países, precisou improvisar: “Trabalhando em casa, temos um número entregas diárias que precisam ser cumpridas e clientes que são atendidos por aplicativos como Zoom, Teams e WhatsApp, por isso, a internet é um item indispensável para que eu consiga realizar tudo o que preciso. Sem o serviço, tive que utilizar os dados da internet 4G do meu telefone celular para garantir a produtividade”, conta.

Ela ressalta que, mesmo após diversas tentativas, não conseguiu entrar em contato com a operadora, nem telefone nem por aplicativo, pois todos os canais disponíveis estavam congestionados.

A reportagem também tentou contato com a empresa, mas sem sucesso.

Colapso de dados

Gerente da área de engenharia de um provedor de Cascavel, Willian Santos afirma que a interrupção no fornecimento pode ocorrer devido a uma sobrecarga e revela que um colapso de dados não está descartado em todo o País. “Com a quarentena, as pessoas todas em casa e o uso dos dados de internet, especialmente com aplicativos de streaming de vídeo, como Netflix, YouTube, Globoplay, há um aumento do consumo de dados em todos os provedores. Os picos de dados vêm sendo muito altos e por isso há a sobrecarga, que pode levar à queda da internet em alguns momentos”, explica.

Segundo ele, medidas já vêm sendo tomadas para reduzir os possíveis danos. “Os aplicativos já têm reduzido a qualidade dos vídeos disponibilizados, uma tentativa de diminuir a carga que eles representam no uso da rede. Esse aumento do uso vem sendo sentido tanto pelos pequenos quanto pelos grandes provedores e o colapso de dados – que pode, sim, acontecer – não vai significar uma queda geral da internet, mas uma lentidão bem perceptível”, resume.

Abaixo, os gráficos que registram o consumo nacional de dados, elaborado pelo IX.br, projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostra o crescimento nacional dos últimos 12 meses e o dos últimos cinco anos, evidenciando a alta em março.