Internazionale quase dobra valor de Gabigol

Artilheiro do Flamengo, Gabigol foi o goleador do último Brasileirão pelo Santos

Rio de Janeiro – Um dos pilares do Flamengo nesta temporada, Gabigol virou a grande prioridade para a diretoria rubro-negra em 2020. A permanência do atacante no elenco, no entanto, poderá ficar ameaçada justamente pelo bom momento do jogador na Gávea.

Em sua edição de ontem (24), o jornal italiano “Gazzetta Dello Sport” revelou que a Inter de Milão praticamente dobrou o valor que deseja receber para negociar o centroavante em definitivo com o Rubro-Negro.

Segundo a publicação, a equipe italiana agora pensa em receber cerca de 30 milhões de euros (cerca R$ 137 milhões) para negociar os direitos econômicos do atacante, contra os 18 milhões de euros pedidos inicialmente.

O contrato de Gabriel com a Inter de Milão vai até junho de 2022, e o empréstimo ao Flamengo vence em dezembro deste ano.