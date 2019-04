Inter recebe River Plate em clima de decisão pela Copa Libertadores

Porto Alegre – Em boa fase e com expectativa de público recorde no Beira-Rio após a reforma para Copa 2014, o Internacional recebe o River Plate em clima de decisão no Grupo A da Libertadores, às 19h15, pela 3ª rodada.

O Colorado lidera a chave com duas vitórias em dois jogos (6 pontos), enquanto o time argentino, atual campeão da competição, busca desesperadamente a primeira vitória nesta edição. Ainda assim, é o vice-líder, com 2 pontos.

Em busca de se distanciar ainda mais do principal adversário da chave, o técnico Odair Hellmann só tem uma dúvida para armar o Inter. O substituto de William Pottker, lesionado, é a única indefinição na equipe. O principal candidato à vaga é D’Alessandro, que participou normalmente das últimas atividades.

Do outro lado, o técnico Gallardo tem problemas para escalar o River. O time argentino não conta com o goleiro Armani, o lateral Casco, os meias Quintero e Palacios, e o atacante Scocco, vetados pelo departamento médico.

GRUPO D | Flamengo recebe Peñarol com força máxima

Em alta com a conquista da Taça Rio sobre o Vasco, no fim de semana, e deixando a semifinal do Carioca contra o Fluminense, sábado, de lado, o Flamengo volta a ter força máxima e foco total no objetivo da temporada nesta quarta-feira, quando recebe o Peñarol pela 3ª rodada do Grupo D da Libertadores, às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro lidera a chave com 6 pontos, enquanto o time uruguaio tem 3, na segunda colocação.