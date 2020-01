Inscrições para PSS da Educação seguem até segunda-feira

As inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) na área da Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu seguem até dia 13 de janeiro, próxima segunda-feira.

A contratação por prazo determinado é para os cargos de Professor de Educação Infantil (40h), Professor (20h), Auxiliar de turma da educação Infantil de até 3 anos em Centros Municipais de Educação Infantil e Monitor de transporte escolar.

Os interessados devem comparecer no Paço Municipal Abel Bez Batti, no setor de Protocolo da Prefeitura, localizada na Rua Vânio Ghellere, no horário de expediente, das 7h30 às 13h30. O candidato deverá ir pessoalmente ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida em cartório com poderes específicos, para efetivar a inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado Nº 005/2019 segue o disposto nas Leis Municipais 3.032/2018, 3.310/2019 e 3.311/2019; do artigo 112 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Iguaçu; da Constituição Federal artigo 37, inciso IX e demais legislações pertinentes, visando à contratação de profissionais em Regime Geral de Previdência Social para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público na rede municipal de educação.

A seleção dos candidatos será realizada por prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, nos termos descritos no edital.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos referentes ao PSS por meio da página eletrônica do Município (Diário Oficial Eletrônico), bem como manter atualizados os dados cadastrais informados no ato da inscrição para fins de contato com o candidato, caso necessário.