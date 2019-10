Inscrições para o vestibular da Unioeste se encerram quinta-feira

Encerra nessa quinta-feira (10) o período para inscrições para o Concurso Vestibular 2020 da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Às inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site http://unioeste.br/vestibular. Para este concurso a Unioeste oferece 1.230 vagas distribuídas nos seus cinco campi Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. As provas ocorrem no dia primeiro de dezembro.

O pagamento da taxa de inscrição padrão (R$ 170,00) pode ser feito com cartão de crédito e ser parcelado em até duas vezes. O coordenador do Vestibular, Paulo Renan Effgen, reforça que “até o dia 10 de outubro, o valor de R$ 170 pode ser pago tanto nas casas lotéricas, como nas agências da Caixa Econômica Federal, além permitir o parcelamento em até duas vezes no cartão de crédito.

Durante o processo de inscrição, vale lembrar que os vestibulandos devem escolher entre inglês ou espanhol como prova para a Língua Estrangeira. No entanto, para os cursos que tenham uma língua estrangeira como matéria específica do curso, é obrigatório realizar a prova nessa língua.

Além disso, o candidato deverá escolher a cidade onde deseja realizar a prova. Elas serão aplicadas nas cidades-sede da Unioeste: Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon, e também em Curitiba e Maringá. É importante ressaltar que o candidato pode escolher qualquer cidade de prova independente do campus de funcionamento do curso escolhido.

Renan explicou também que, apesar da aplicação de provas fora de cidades-sede, algumas situações permanecem concentradas nelas, como é o caso da Banca Especial. “Devido às suas características muito peculiares e a demanda por profissionais capacitados pela Unioeste, a banca especial será aplicada somente nas cidades-sede, ou seja, é importante ressaltar que não haverá constituição de banca especial nas cidades de Curitiba e Maringá”.

A Prova

A prova do Vestibular tem 77 questões, sendo 7 questões de cada uma das matérias, e uma prova de redação. O conteúdo tem como base o currículo do Ensino Médio, sendo sete questões de cada matéria, nas áreas de Linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Línguas Estrangeira Moderna e Redação); Ciências Humanas e suas tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (Biologia, Física, Matemática e Química).

No domingo (01/12), o acesso aos locais de provas será das 7h40 até às 8h10 no período da manhã, onde realizarão a prova de Redação e 21 questões da área de Linguagens. O tempo de prova será de três horas.

Durante à tarde, o período de prova será de quatro horas onde os candidatos farão questões das demais áreas, totalizando assim 56 questões. Os portões estarão abertos das 14h10 até 14h40.

Todo o conteúdo programático e obras literárias podem ser acessados no site da Unioeste: www.unioeste.br

Em um trabalho desenvolvido por professores e acadêmicos da Unioeste, em parceria com a TV Imago, foram elaboradas videoaulas sobre as Obras Literárias do Vestibular da Unioeste, disponível no site da Tv Imago: www.imagotvunioeste.com.