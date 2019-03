Inscrições para o II Desafio Cine 100 podem ser realizadas até quinta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Cascavel está com inscrições abertas para o II Desafio Cine 100 até quinta-feira (28). O formulário pode ser retirado na página da Secretaria no portal do município.

O II Desafio Cine 100 é uma competição cinematográfica na qual os participantes terão 100 horas para a execução de obra audiovisual completa (em qualquer formato desde que respeitadas as especificações de exportação), que consiste na elaboração de roteiro, pré-produção, produção, pós-produção e finalização.

Sucesso em 2018 e coordenado pelo diretor, roteirista e crítico de cinema, Vander Colombo, o primeiro Desafio Cine100 mostrou-se uma competição bem acirrada, com produções de alto nível e dedicação total dos participantes que surpreenderam o público e deram muito trabalho na avaliação que premiou os competidores do 1º ao 3º lugar com troféus e prêmios aquisição nas categorias amador e profissional. Outras informações e o regulamento podem ser encontrados em: http://secespcascavel.com – Contato: (45) 3902-1865 – E-mail: desafiocine100@gmail.com.