Inscrições para a etapa municipal do Fermop encerram nesta segunda-feira em Marechal 

Às 23h59, desta segunda-feira (22), encerra o prazo de inscrições para a etapa municipal do Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná) de Marechal Cândido Rondon. Inicialmente, elas encerrariam na última sexta-feira, dia 19, porém, foram prorrogadas. Nesta etapa serão escolhidos um representante do município por categoria para a etapa regional. A seletiva ocorrerá nas categorias infanto-juvenil, gospel e livre.

De acordo com a Secretaria de Cultura, interessados deverão se inscrever através do e-mail: concursoculturamcr@gmail.com. A inscrição é gratuita. A seletiva será nesta terça-feira, dia 23, de forma virtual, com a análise dos vídeos enviados pelos candidatos.