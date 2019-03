Iniciadas as obras para implantação da arena poliesportiva em Quatro Pontes

Tiveram início as obras para implantação da arena poliesportiva junto à Praça Cristo Rei, em Quatro Pontes. Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes e abrangem a retirada da quadra de areia e algumas árvores e calçadas. Nessa segunda-feira (25), o prefeito João Laufer, a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Basso Tauchert, além do diretor do Departamento de Esportes, Davi Boufleuher, acompanharam os trabalhos.

Após concluir esta etapa, a execução de piso e serviços complementares, como muro de contenção, guarda corpo, caixa de passagem, bebedouro, entre outros, iniciará no próximo mês e serão feitos pela Backes e Fukita Ltda., empresa vencedora do processo licitatório, mediante aplicação de R$ 182.135,71, valor oriundo de recursos próprios. Posteriormente, começará a edificação da arena poliesportiva, sob a supervisão do técnico de terraplanagem da Green Sports, Toshio André dos Santos. Os contêineres foram recebidos em setembro do ano passado e serão incorporados à estrutura da arena poliesportiva, sendo que funcionarão como vestiários, lanchonetes ou depósito de materiais.

Paraná Mais Esporte

A arena foi viabilizada pelo Poder Público mediante acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, que busca incentivar a prática esportiva, e o projeto é uma das ações do programa Paraná Mais Esporte. O tratado é a prefeitura ceder o terreno, caso da quadra de areia da Praça Cristo Rei, para que a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo instale os equipamentos.

Trata-se de estruturas de arquibancadas em madeira ou chapa metálica, alambrados de material anticorrosivo e gramado sintético aprovado pela Fifa e com sistema de absorção de impacto (o amortecimento é feito com pequenos pedaços de borracha de pneu reciclado – 1,8 mil pneus são retirados do meio ambiente), oferecendo condições para a prática de futebol, basquetebol, voleibol e skate, além de refletores.

Para a implantação da arena poliesportiva, verba de R$ 400 mil, viabilizada pelo agora deputado federal José Carlos Schiavinato, com o apoio do ex-chefe da Casa Civil e deputado federal, Dilceu Sperafico, será aplicada, ficando a cargo do Poder Público a terraplanagem e a base de concreto.

Socialização

A arena poliesportiva possibilitará o acesso de crianças e adolescentes ao esporte, bem como à socialização e a vivência dos princípios e valores inerentes à área esportiva. Seus diferenciais são a rapidez na instalação e a praticidade de um equipamento móvel, podendo ser usada na iniciação esportiva, competições e inclusão de grupos da comunidade, como da melhor idade.