Infraero entrega obras de ampliação de Aeroporto e assina nova ordem

Foz do Iguaçu – A Infraero entrega nesta sexta-feira (28) as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas. A melhoria (investimento de R$ 42,4 milhões) praticamente duplicou a capacidade de processamento do terminal paranaense, passando de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.

A solenidade de inauguração ocorrerá às 10h, no próprio terminal, e contará com a presença do presidente da empresa, Brigadeiro Paes de Barros; do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior; do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, General Joaquim Silva e Luna; e outras autoridades.

Na ocasião, a Infraero assinará a ordem de serviço para o início das obras de ampliação da pista em 600 metros. Com a ampliação da pista, haverá incremento das cidades atendidas sem escalas a partir de Foz, com a possibilidade de voos para a América Central e os Estados Unidos. O valor do contrato é de R$ 53,9 milhões, com recursos vindos de convênio entre Itaipu e Infraero, que contribuirão com 80% e 20% do investimento, respectivamente.