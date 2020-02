Informe da redação:situação complicada, sortudos no Congresso e renegociação

Situação complicada

O ex-prefeito de Foz do Iguaçu Paulo Mac Donald Ghisi ficou em uma situação complicada. No fim de janeiro, a juíza Juliana Arantes Zanin Vieira retificou uma sentença referente a uma contratação ilegal, da qual o ex-gestor havia sido condenado à pena privativa de liberdade, em regime aberto, por dois anos e três meses, convertida em prestação de serviços à comunidade e multa no valor de cinco salários mínimos. No despacho atual, a juíza altera a sentença incluindo impedimento de Paulo Mac Donald a funções públicas e cargo eletivo por dois anos e três meses, além de elevar o valor da punição em dinheiro para dez salários mínimos. Na semana passada, Paulo se filiou no Podemos dos senadores paranaenses Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães, criando expectativas para as eleições deste ano.

“Até o fim”

Prefeito de Foz do Iguaçu de 2005 a 2012, Paulo Mac Donald Ghisi venceu as últimas eleições em Foz do Iguaçu, em 2016, mas teve sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral em função de processos condenatórios. No ato de filiação, Paulo disse que “lutaria até o fim” para poder concorrer ao Palácio das Cataratas neste ano.

Sortudos

A sorte parece rondar o Congresso Nacional. Esta semana, mais um grupo de ex-parlamentares e assessores comemorou o resultado da Mega-Sena. Eles fizeram um bolão de última hora, durante um almoço na quarta-feira, e ficaram entre os 133 acertadores da quina da Mega. Cada um faturou R$ 8,6 mil.

Agenda cheia

O prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, cumpriu agenda cheia em Curitiba durante a semana. Ele verificou o andamento de diversos projetos, desde esporte, saúde a habitação.

Até tu?!

O TCU (Tribunal de Contas da União) está inscrito na dívida ativa da União por não pagar débitos previdenciários de R$ 1.325.598,35, valores devidos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os números são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e foram divulgados pelo Portal Metrópoles.

Renegociação

A Medida Provisória 899/2019, que trata da renegociação de dívidas tributárias da União, avançou no Congresso. De iniciativa do governo federal, a proposta auxiliará ao menos 1,9 milhão de devedores a regularizar suas dívidas ativas, que ultrapassam R$ 1,4 trilhão, quase 20% do PIB brasileiro. O projeto segue agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados.

Curso com Olavo

O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) – um dos articuladores da criação da Aliança pelo Brasil – vai aos Estados Unidos, depois do Carnaval, para participar do CPAC 2020, um evento sobre “conservadorismo político”. Antes, porém, fará um curso com o guru dos Bolsonaros, Olavo de Carvalho. A assessoria do parlamentar informa que todas as despesas serão pagas com recursos próprios.

Não tá fácil

Não está fácil pra ninguém… O subprocurador-geral da República, Nívio de Freitas Silva Filho, reclamou de sua remuneração de R$ 42,2 mil por mês: “Está nos afligindo, está muito difícil, os vencimentos já não chegam ao final do mês. É uma situação aflitiva. Há uma quebra de paridade. Confesso que estou ficando muito preocupado se tenho condições de me manter no exercício da minha função”, declarou. Com a gratificação natalina, seu holerite de janeiro chegou a 74,9 mil.