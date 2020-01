Informe da redação: Unioeste sob nova direção, usinas de biometano, Wagner Mesquita de Oliveira é multado

Sob nova direção

Tomaram posse oficialmente, ontem à noite, o reitor eleito da Unioeste Alexandre Webber e o vice Gilmar Ribeiro. A cerimônia ocorreu no auditório da Reitoria, e incluiu os diretores de centros eleitos para a gestão 2020-2023. Apesar de o ato oficial ter ocorrido apenas ontem, Webber iniciou os trabalhos ainda no fim do ano passado, tomando conhecimento das contas e da situação de cada unidade, especialmente do HU (Hospital Universitário). Ele já encomendou uma série de levantamentos para apresentar ao governo do Estado mês que vem.

Usinas de biometano

O governador Ratinho Junior estará em Toledo nesta sexta-feira (17) para o lançamento do projeto de transformação de subprodutos da agropecuária e da agroindústria em energias renováveis. Serão implantadas uma usina de biometano (combustível veicular) e duas de geração de energia elétrica, a partir de dejetos suínos. Toda a agenda será cumprida no Biopark, a partir das 9h.

R$ 152 milhões

A Sanepar vai investir cerca de R$ 152 milhões na ampliação dos sistemas de água e esgotamento sanitário de Toledo. O planejamento para os próximos cinco anos será apresentado nesta sexta-feira (17).

Sindicalizados

Dados do IBGE revelam que, em 2018, o número e o porcentual de trabalhadores sindicalizados no Paraná atingiram o menor nível da série histórica, iniciada em 2012. Em 2018, o número de pessoas ocupadas no Paraná chegou a 5,54 milhões, com alta de 1,89% na comparação com 2017 (5,44 milhões), mas 620 mil trabalhadores paranaenses estavam sindicalizados, 11,2% do total de pessoal ocupado. Em 2017, eram 700.828 trabalhadores associados a sindicatos (12,9% do total).

Foro privilegiado

O senador Alvaro Dias (Pode) destacou no Twitter a medida “de caráter emergencial” de retomar a discussão sobre o foro privilegiado. “Assim que o Congresso iniciar seus trabalhos, vamos voltar a pressionar os deputados a aprovar o projeto que acaba com o foro privilegiado. Precisamos acabar com esse privilégio que não cabe mais no mundo atual”.

Mordida do Leão

Marcelo Odebrecht pagou à Receita Federal R$ 65,6 milhões em imposto de renda sobre todo o pacote financeiro que recebeu da companhia, no total de R$ 217 milhões, como exigência para assinar o acordo de colaboração premiada com o MPF (Ministério Público Federal). A mordida do Leão foi honrada em março de 2019, após consulta formulada pelo próprio ao Fisco. O valor desembolsado se refere aos 27,5% de imposto de renda sobre a multa que as autoridades aplicaram a Marcelo e que foi assumida pela empresa.

Vida nada fácil

Em 2019, foram registrados 208 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas, aumento de 54% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 135 ocorrências, de acordo com o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, divulgado ontem (16) pela Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas).

Multado

As contas de 2017 da Secretaria de Segurança do Paraná, então comandada por Wagner Mesquita de Oliveira, foram julgadas regulares com ressalvas pelo TCE, que multou o ex-secretário em R$ 3.147 por atrasar o envio de dados ao Sistema Estadual de Informações.

Casa nova

A primeira sessão ordinária de 2020 da Câmara de Palotina, dia 3 de fevereiro, será em novo endereço. É que o prédio da Rua 21 de Abril passará por reforma. Por isso, nos próximos dias o atendimento ao público, as sessões ordinárias e as reuniões de comissões serão realizadas em sede alugada na Avenida Independência, 2.000, perto do Hipermercado C.Vale.