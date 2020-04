informe da redação: Triste notícia, Controle de abertura, agora?, Fim do susto,

Controle de abertura, agora?

Duas semanas depois de quase todas as cidades flexibilizarem a quarentena e a maioria das atividades voltarem ao normal, o governo do Estado quer estabelecer controle nessa reabertura. Via Decreto 4.545/20, publicado ontem no Diário Oficial do Estado, o governador Ratinho Junior determina que qualquer retomada de serviços considerados não essenciais deve passar antes pela validação da Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná), que terá que editar ato normativo próprio, estabelecendo normas e procedimentos para a regulamentação da volta dos serviços. O mesmo vale para os serviços essenciais. Ninguém soube informar como ficam quem já reabriu.

Fim do susto

Todos integrantes do governo estadual que fizeram exames para covid-19 após contato com o deputado federal Ricardo Barros receberam resultados negativos. Fizeram o teste o governador Ratinho Junior; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário da Saúde, Beto Preto; o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; e o superintendente de Esportes, Hélio Wirbiski, além de servidores do Estado. Ufa!

Triste notícia

A crise provocada pela pandemia fez o Parque das Aves demitir 50% dos colaboradores, o equivalente a mais de 100 pessoas. Esse é um dos principais passeios de Foz do Iguaçu, que teve o turismo zerado e ainda sem expectativa de quando voltará a se aquecer. E era a renda da bilheteria e do restaurante que garantia os salários dos funcionários, além da alimentação das 1,3 mil espécies, que serão mantidas.

Venda de passagens

Embora ainda não tenha data prevista para retorno das operações em Cascavel, a Azul começou a vender passagens com destino/origem a Cascavel. A galera está na torcida. Na GOL, Cascavel continua fora de opção.

Vacina

A farmacêutica americana Pfizer disse ontem que uma vacina para a covid-19 pode estar pronta para uso emergencial nos Estados Unidos no outono local, que vai de setembro a novembro, caso seja aprovada em testes de segurança. Os testes, que já começaram na Alemanha, devem começar nos EUA na próxima semana, se as autoridades permitirem.

Consignado

O governo federal conseguiu derrubar a decisão da Justiça Federal que proibia os bancos de cobrarem parcelas dos consignados de aposentados do INSS e de servidores públicos durante quatro meses. O autor da ação popular, advogado Márcio Casado, disse que vai recorrer, porque a medida atenderia 62 milhões de pessoas.

Testes e EPIs

O presidente da Amop, Rineu Menoncin, pediu ontem ao diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, testes de detecção da covid-19 e de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Durante o encontro, a Itaipu se comprometeu a ajudar os 54 municípios da associação a se prepararem para a retomada do crescimento pós-covid-19.

Não ande desmascarado

Para quem ainda não se convenceu de que é preciso usar máscara para sair de casa, o procurador-geral do Município de Cascavel, Luciano Braga Côrtes, tem um recado importante. Ele alerta que é uma violação de medida sanitária e que, a partir de agora, quem estiver sem máscara na rua será conduzido ao Juizado Especial Criminal ou à delegacia para lavratura de boletim de ocorrência ou termo circunstanciado. Dúvida? Veja o vídeo: Quem não estiver utilizando máscaras na rua será conduzido a delegacia