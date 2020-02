Informe da redação: Trevo Cataratas, Hackeados, o Paraguai e a Dengue

E o Trevo Cataratas?

Apesar da garantia do governador Ratinho Junior de que as obras de readequação do Trevo Cataratas, em Cascavel, “começam em breve”, o “breve” não será tão logo assim. A Ecocataratas ratificou que tem até o dia 1º de julho para apresentar ao DER os estudos e os projetos necessários para a execução das obras prioritárias, esperando aprovação, inclusive do orçamento, cujo valor ainda é desconhecido. Depois desse aval, a concessionária tem mais 90 dias (estimados) para contratar a execução das obras. Ou seja, antes das eleições não deve haver marretadas na pista.

Hackeados

O site da Prefeitura de Foz do Iguaçu foi invadido por hackers nessa sexta-feira (28). Ao acessar o site, os internautas viam um banner que informava que havia sido hackeado pelo Chaos Computer Club.

“Senha fraca”

Em nota, a Secretaria de Tecnologia da Informação de Foz confirmou a invasão e disse que os hackers utilizaram “uma credencial de usuário e senha considerada fraca”. “Trata-se de uma vulnerabilidade restrita a esta área do site, que foi rapidamente corrigida e com bloqueio de usuários e senhas fracas. Medidas preventivas de segurança contra possíveis novos ataques também foram adotadas para o site”.

Irregulares

Por falar em Foz, o TCE julgou irregulares as contas de 2015 da Fundação Municipal de Saúde, de responsabilidade do então presidente Geraldo Gentil Biesek. Os motivos foram o aumento de R$ 10.967.947,29 do patrimônio líquido negativo da entidade naquele ano e a falta de parecer do Conselho Fiscal do órgão sobre as contas. Bioesek foi multado em R$ 8.488,80.

Contra a dengue

A Secretaria da Saúde do Paraná autorizou nessa sexta a primeira parte do incentivo financeiro de mais R$ 3,301 milhões para ações de enfrentamento da dengue em 118 cidades. O valor será repassado diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. São recursos de R$ 18 mil a R$ 200 mil que devem ser usados em ações e equipamentos que ajudem a combater a dengue.

Apelo

“Além das estratégias e ações realizadas em todo Paraná, precisamos da participação da população na eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da doença. A dengue mata e o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti depende do apoio de todo paranaense”, reforça o secretário Beto Preto.

Do lado de lá

Nosso vizinho Paraguai também anda preocupado com a dengue. Neste ano, a doença já matou 34 pessoas e outras 80 mortes estão sendo investigadas. Em todo o país há 135.423 notificações e 11.311 casos confirmados. Essa é a maior epidemia de dengue que o Paraguai já enfrentou.

Novas urnas

Após cinco meses de impasses, o TSE avançou na licitação para a compra de 180 mil urnas eletrônicas para as eleições municipais deste ano, que serão realizadas em outubro. A empresa Positivo, que concorre com o consórcio formado por Smartmatic e Diebold, ofereceu o menor preço, R$ 800 milhões, contra R$ 1,7 bilhão. Ainda há prazo para recurso. Os envelopes foram abertos nessa sexta.

Vereadora cassada

Com sete votos a favor e dois contra, a Câmara de São Miguel do Iguaçu cassou na quinta-feira (27) o mandato da vereadora Flávia Dartora (PP) por quebra de decoro parlamentar. Flávia já estava afastada do cargo por ordem judicial após ter sido envolvida na Operação WO deflagrada em novembro pelo Ministério Público. Ela é suspeita de liderar, com o marido, são acusados de abrir empresa com “laranjas” para prestarem serviços à prefeitura e fraudavam a lista de alunos para receberem valores a mais. Em 2019 teriam sido desviados R$ 120 mil. A defesa da vereadora disse que vai à Justiça tentar reverter a cassação.