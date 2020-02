Informe da redação: São Miguel em dois turnos, guincho de Foz e greve

Roupa suja

Executivo e Legislativo protagonizaram nova troca de farpas ontem. O estopim foi um áudio do general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) no qual acusa os parlamentares de fazerem chantagens: “Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. F*da-se”, disse Heleno em uma conversa com Paulo Guedes ao se referir a emendas parlamentares. A gravação tomou as redes sociais e Rodrigo Maia (presidente da Câmara) rebateu: “É uma pena que o ministro com tantos títulos tenha se transformado em um radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento”. Teve tréplica: “Se desejam o parlamentarismo, mudem a constituição”, disse Heleno.

Dois turnos

Em expediente de turno único desde o fim do ano passado, a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu volta a atender a população em dois turnos, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h a partir de 2 de março.

Guincho

Em Foz do Iguaçu, o vereador Luiz Queiroga cobrou esclarecimentos sobre o contrato com a empresa que presta serviço de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos no Município. As explicações do diretor superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi, não o convenceram e ele pediu que os valores do contrato devem ser revistos e, se não for possível alterá-los, que não seja renovado o contrato em outubro.

Fábrica de Araucária

Depois de o TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho do Paraná) suspender as demissões da fábrica de fertilizantes Ansa (Araucária Nitrogenados) até 6 de março, a Petrobras se disse disposta a negociar as condições do programa de desligamento dos 396 empregados em Araucária. Contudo, a estatal não faz menção em rever as demissões.

Greve

O encerramento da operação da Ansa, e a consequente demissão dos seus empregados e de centenas de outros indiretos, é o principal motivo da greve dos petroleiros, que nesta quinta-feira entra no 20º dia. A paralisação é liderada pela FUP (Federação Única dos Petroleiros).

Sem greve I

Já em Terra Roxa, os servidores municipais suspenderam a greve programada para esta semana depois de a Justiça se manifestar contra o movimento. Eles pedem 12,84% aos professores e 7,5% aos demais. O prefeito Altair de Pádua concedeu 5% a todos. Apesar do recuo, o Sindicato dos Servidores Públicos vai insistir em negociar com o prefeito para que sejam reestruturadas as regras de assiduidade, para pagamento de vale-alimentação.

Sem greve II

A partir de agora, será iniciado um estudo para que seja avaliado o pagamento de um 14º salário aos professores com as obras de repasses do Fundeb. O Município concordou também em analisar um rateio desse recurso, caso seja mais viável.

Ranking mundial

A Unioeste ficou em 38º lugar entre as instituições de ensino superior brasileiras avaliadas pelo ranking das universidades de economias emergentes publicado pela revista Time Higher Education (THE). Também tiveram destaques as universidades estaduais de Maringá (UEM), Londrina (UEL) e Ponta Grossa (UEPG). A classificação da Unioeste se deve quesito citação, pesquisa, ensino, relação com a indústria e internacionalização. O ranking reconheceu 533 universidades em 47 países.

Enxugamento

A Sanepar elaborou um PDV (Plano de Demissão Voluntária) que passa a vigorar a partir de março. A expectativa é de que mil dos quase 8 mil empregados da empresa aceitem a proposta, desligando-se da companhia. Ocorre que, se houver negativa dos sindicatos, o PDV vai por água abaixo.