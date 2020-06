Informe da redação: Operação container, auxílio emergencial e Centrão

Operação Container

A pequena Três Barras do Paraná ficou agitada nessa quinta. Investigadores do Gaeco e do Gepatria baixaram na cidade para cumprir mandados de busca e apreensão dentro da Operação Container. Os órgãos apuram indícios de que, entre novembro de 2016 e julho de 2019, o prefeito teria recebido vantagens indevidas em dinheiro para favorecer um grupo empresarial em contratações, renovações contratuais e aditivos contratuais de coleta e destinação de lixo do Município de Três Barras. Há suspeitas de que a propina seria paga por meio de duas empresas, localizadas em Três Barras do Paraná e Catanduvas, uma delas vinculadas a um secretário de Três Barras. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Auxílio emergencial

Depois de um membro do governo publicar e apagar a mesma informação mais cedo, ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo irá prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três parcelas e que “devem” ser valores decrescentes, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, totalizando R$ 1.200.

Pressão do Centrão

Um movimento articulado por deputados do Centrão pretende dificultar o adiamento das eleições para 15 de novembro, conforme aprovado pelo Senado. O entendimento deles é que, mantido em 4 de outubro, os prefeitos terão mais chance de serem reeleitos. Se adiar, dá fôlego para a oposição.

Maia sete

Os deputados estaduais reconheceram o estado de calamidade pública de mais sete cidades paranaenses: Céu Azul, Clevelândia, Honório Serpa, Marquinho, Mercedes, Porto Barreiro e São Tomé. Com isso, o Paraná tem 310 municípios em situação de emergência em virtude dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. São 80% das cidades paranaenses.

Fux é eleito

O ministro Luiz Fux foi eleito o novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), no lugar do ministro Dias Toffoli, ontem (25), pelos próximos dois anos. Agora, a vice-presidência passa para a ministra Rosa Weber. A eleição foi realizada no início da sessão do plenário. A antecipação da eleição (de agosto) não muda a data da posse do novo presidente, prevista para setembro, quando Dias Toffoli encerra o mandato no comando da Corte.

Garantido

O Conselho de Ética do Banco Mundial informou que não pode influenciar na nomeação do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para o cargo de diretor-executivo. A resposta é a um pedido apresentado pela associação de funcionários para suspender a nomeação ao mencionar declarações de Weintraub contra a China e o STF. Segundo o conselho, o código de conduta só é aplicado para funcionários já empossados.

Bens bloqueados

O TRF-4 negou provimento a um recurso interposto pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo espólio de Marisa Letícia Lula da Silva e manteve o bloqueio de bens da falecida que havia sido determinado pela 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. A “bagatela” sequestrada é de R$ 13,7 milhões.

Trevo Cataratas

A Ecocataratas parece que vai esgotar todo o prazo que tem para enviar os projetos ao DER para a adequação do Trevo Cataratas. Em questionamento ontem sobre o assunto, a concessionária informou que tem até 1º de julho para entregar os projetos, quando inicia o trâmite de aprovação do DER, e somente depois disso é que a concessionária iniciará o processo interno para a execução da obra. “Mas a previsão de início dos trabalhos se mantém para outubro”, informou a Ecocataratas.