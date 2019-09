Informe da redação do dia 7 de setembro de 2019

Licença

Mudanças na Câmara de Toledo. O vereador Leoclides Bisognin pedido de licença do cargo e abriu vaga para o primeiro suplente da coligação PMDB-PDT-PCdoB, Ascânio Butzge. Essa coligação elegeu seis vereadores nas eleições de 2016 e Leoclides Bisognin foi o sexto mais votado, com 1.225 votos. Butzge recebeu 998 votos.

Casas rurais

Já em Cascavel, o assunto é habitação rural. O presidente da Cohapar, Jorge Lange, vistoria nesta segunda-feira (9) as obras de construção de 57 casas do Assentamento Valmir Motta de Oliveira, às margens da BR-277, onde ficava a antiga Fazenda Cajati. São mais de R$ 1,6 milhão em recursos do Programa Nacional de Habitação Rural.

De tornozeleira

O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto já pode deixar a cela do Complexo Médico Penal de Pinhais e ir para casa para cumprir os seis anos que lhe restam da pena a que foi condenado sob acusação de intermediar o recebimento de recursos ilícitos provenientes de contratos de empreiteiras com a Petrobras dentro da operação Lava Jato. A juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos lhe impôs condições: Vaccari terá de usar tornozeleira eletrônica e fica obrigado a morar em Curitiba, e não em São Paulo – local de residência de sua família.

“Manual”

A juíza reconhece que o ex-tesoureiro petista deveria progredir para o cumprimento da pena na Colônia Penal Agroindustrial de Piraquara, mas “diante da realidade do sistema carcerário de superlotação e desrespeito à dignidade da pessoa humana encarcerada”, é preferível que lhe seja concedido regime especial. Em sua decisão, a juíza Ana Carolina Bartolamei fornece a Vaccari um “manual” sobre como deve agir de agora em diante, fora da prisão fechada.