Informe da redação do dia 7 de dezembro de 2019

Avanços do primeiro ano

Em Curitiba nessa sexta-feira (6), o vice-presidente Hamilton Mourão fez um balanço do primeiro ano do Governo Bolsonaro e destacou a aprovação do pacote anticrime, a Medida Provisória da Liberdade Econômica e a reforma da Previdência. “A aprovação da reforma da Previdência foi um passo para tornar o País mais justo. Temos que ir para a reforma tributária, de modo que o sistema de arrecadação se torne mais justo”, disse. Mourão foi homenageado com a Medalha Expoente da Justiça e Defensor da Constituição Federal do Governo do Estado do Paraná. O ministro a Justiça, Sergio Moro, também recebeu a homenagem.

DNA

Por falar em Moro… Ele garantiu que até o fim de 2022 todos os criminosos que cumprem pena por delitos violentos terão seu material genético coletado e incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A medida serve para permitir a identificação de egressos do sistema carcerário que voltem a infringir a lei e, assim, agilizar o esclarecimento de crimes.

Férias caras

Os 115 servidores do TCU têm direito a 30 dias de férias e mais 30 de recesso anual. Eles receberam R$ 5,5 milhões este ano de indenizações por férias não usufruídas. As informações são de Lúcio Vaz. A PEC Emergencial, apresentada no Congresso em novembro, pelo governo federal, pretende acabar com esse tipo de mordomia. Mas quem a tem já começou a reclamar.

13º na conta

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) confirmou que fará o pagamento do 13º salário dos servidores da Prefeitura de Foz do Iguaçu na quinta-feira (12). São R$ 17,5 milhões referentes aos 6 mil servidores municipais. No Paraná, no total, serão R$ 12,6 bilhões do 13º injetados na economia.

Promulgada

Já foi publicada em Diário Oficial da Assembleia Legislativa a promulgação da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, aprovada pelos deputados na quarta (4). A PEC agora é a Emenda Constitucional 45, de 4 de dezembro de 2019.

Justiça parada

O TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região) mantém suspensos desde quarta (4) todos os atos processuais, inclusive audiências, sessões e leilões, devido à problemas do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Todos os processos estão sendo recuperados. Não há previsão para voltar a atender.

Vai não vai

Durante toda a semana, as fontes oficiais negavam que o viaduto da Av. Costa e Silva seria inaugurado ontem (6). Na prefeitura, a informação era de que o prefeito Chico Brasileiro não estaria na cidade. No Estado, seria feita apenas uma vistoria. No fim, o governador Ratinho Junior, que estava no oeste, reuniu secretários e liberou o trânsito na via, para alegria de todos que passam pelo local.

E o Trevo Cataratas?

A divulgação do vídeo do governador e dos secretários falando sobre o novo viaduto rendeu diversos comentários nas redes sociais, especialmente de cascavelenses cobrando a readequação do Trevo Cataratas. Pois segunda-feira (9), às 9h30, o governador e o secretário Sandro Alex divulgam as obras que serão realizadas com os recursos do acordo de leniência firmado pela empresa Ecorodovias, que controla as concessionárias Ecovia e Ecocataratas, e o MPF. A torcida de todos por aqui é que o trevo tenha sido contemplado, mas…