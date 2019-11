Informe da redação do dia 6 de Novembro de 2019

Pautas importantes

O governador Ratinho Junior esteve reunido nessa terça-feira com os senadores paranaenses Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães. Ratinho fez questão de registrar o encontro em suas redes sociais: “Um bom ambiente político com os senadores do Paraná, tratando de pautas importantes para o nosso Estado!”

Autorreforma

O PSB e a Fundação João Mangabeira realizam em Cascavel o Encontro Preparatório da Conferência Nacional da Autorreforma do PSB no Paraná. Será neste sábado (9), com início às 9h, na Câmara de Vereadores. O evento prevê a presença de deputados federais e estaduais da sigla, o presidente municipal e anfitrião do evento, Marcos Vinicius, e o presidente estadual, Severino Nunes de Araújo.

Segurança I

Representantes dos Ministérios da Justiça e de Segurança dos países-membros do Mercosul e Estados Associados discutem Foz do Iguaçu mecanismos para aprimorar a cooperação internacional em áreas de fronteira. Um dos assuntos é a formalização de um modelo de cooperação policial na região.

Segurança II

O encontro foi aberto na segunda (4), na Itaipu, e segue até hoje. São cerca de 140 profissionais. Participam autoridades do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile e da Bolívia. Ele antecede a 50ª Reunião de Ministros da Justiça do Mercosul e a 44ª Reunião de Ministros do Interior e da Segurança do Mercosul que começa hoje e segue amanhã. Hoje também tem a 23ª Reunião de Chefes de Polícia e Forças de Segurança do Mercosul.

Terrorismo

Entre os temas em pauta estão segurança, sistema penitenciário, migração, terrorismo, refugiados e questões delituais. Hoje o ministro Sergio Moro apresenta o Centro Integrado de Operações de Fronteira às autoridades do Mercosul. A estrutura será instalada no Parque Tecnológico Itaipu, dentro da área da hidrelétrica.

Fake News

Pesquisa da consultoria Conversion, revela que 79,3% dos brasileiros possuem grande preocupação com as chamadas fake news (notícias falsas). A pesquisa da Conversion ouviu 395 homens e mulheres, acima de 18 anos, de todo o Brasil e todas as classes sociais. A margem de erro é de de 4,9 pontos percentuais.

Confiança

De acordo com o levantamento, chamado de Consumidor Digital 2020, elaborado entre os meses de agosto e setembro deste ano, 82,8% dos brasileiros confiam na televisão, 80,2% em jornais e revistas impressos, 71,9% nas informações de redes sociais e 68,5% dão credibilidade às notícias dos blogueiros.

Intimados

Soltaram a bruxa para os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL). Na verdade, o ministro Luiz Fachin soltou. Relator da Lava Jato no STF, o ministro autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão, e sequestro de bens envolvendo os senadores, em investigação sobre supostos repasses de cerca de R$ 40 milhões da J&F a políticos do MDB durante a campanha eleitoral de 2014. A ação da PF mira supostos operadores do repasse. E os dois foram intimados para darem explicações.

Instável

O ministro Paulo Guedes disse que servidores filiados a partidos políticos não terão direito a estabilidade após dez anos de serviço público, conforme prevê a reforma administrativa. Segundo ele, o servidor precisa prestar serviço ao País e não a um partido político.

Entrevistas

A ADI (Associação dos Diários do Interior) do Paraná organizou uma série de entrevistas com presidentes de partidos do Estado. Nesta semana, as siglas são o DEM e o Pros. Clique AQUI e confira a entrevista com deputado Pedro Lupion, presidente estadual do DEM.