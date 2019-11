Informe da redação do dia 5 de novembro de 2019

Dinheirão parado

Quase 21 milhões de brasileiros têm dinheiro para receber do Nota Paraná, praticamente o dobro de paranaenses. Os registros estaduais apontam que 23,4 milhões de CPFs válidos foram incluídos em notas fiscais, mas apenas 2,7 milhões de pessoas fizeram o cadastro no site do programa para resgatar os créditos. Boa parte dessa diferença não reside no Estado, mas teve crédito ao comprar produtos dentro do Paraná.

Brasil Melhor

Um grupo de empresários cascavelenses está convocando pelas redes sociais uma mobilização neste sábado, às 14h30, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, chamada A Favor de um Brasil Melhor.

Empresas fantasmas I

Por falar em Brasil Melhor… Dois deputados federais paranaenses são citados por reportagem do Estadão sobre uso de recursos públicos com a contratação de empresas fantasmas. Eles estão entre os 20 deputados do PSL que apresentaram à Câmara pedido de ressarcimento de R$ 730 mil por serviços prestados por firmas que não existem nos endereços informados nas notas fiscais.

Empresas fantasmas II

Felipe Francischini contratou por R$ 45 mil a Look Estratégias e Marketing. No endereço dela, em Brasília, há uma placa de “aluga-se”. Segundo os vizinhos, o último inquilino foi um consultório odontológico. Já Aline Sleutjes contratou consultoria de marketing da Prisma Comércio e Serviço, da periferia de Brasília, por R$ 14 mil de verba da Câmara. Mas o dono da empresa, João Alexandrino Vasco, disse que não se lembra dela.

Pauta-bomba

Francischini é presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e articula a votação de propostas explosivas até o fim do recesso parlamentar marcado para dezembro. Entre elas, a redução da idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF de 75 para 70 anos.

Polêmica à vista

Afinado com o deputado Paulo Martins (PSC-PR), Francischini deve colocar em votação também o fim da Justiça do Trabalho. A PEC, articulada por Paulo Martins, está na fase final da coleta de assinaturas.

Novembro Azul

Depois do rosa, a barragem de Itaipu ganhou o tom azul em alusão ao Novembro Azul e estimular a prevenção ao câncer de próstata. O atrativo Itaipu Iluminada, oferecido às sextas-feiras e aos sábados, teve um crescimento de 45% no número de turistas se comparado a outubro de 2018.

Pediu o boné

O secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, general Maynard Marques de Santa Rosa, pediu demissão do cargo na tarde dessa segunda-feira (4). Ele sai por insatisfação com o descaso dado aos seus projetos, como a eliminação de doenças tropicais. Outros cinco militares, entre generais e coronéis, devem acompanhá-lo.

Longo prazo

Estudo do Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) aponta que – apesar de corte de verbas, má gestão etc – o SUS é sustentável até 2060. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que prevê acesso gratuito e universal à saúde. O gasto, no entanto, é apenas 42% do total em saúde – em países com modelos similares, a fatia fica acima de 70%. As despesas com saúde equivalem a 9,1% do PIB (R$ 546 bilhões). Na projeção do estudo, as necessidades de financiamento da saúde chegarão a 12,8% do PIB em 2060, um avanço de 3,7 pontos percentuais, ou R$ 1 trilhão.