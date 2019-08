Informe da redação do dia 31 de agosto de 2019

Bomba na Fiep

A disputa pela presidência da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) ainda não terminou. Quatro votos podem ser anulados e, se isso acontecer, a vitória pula para o colo de Eugênio Gizzi, que perdeu por dois votos para Carlos Walter. Mas a bomba mesmo tem vários zeros. O TCU (Tribunal de Contas da União) aceitou representação de Gizzi e deve investigar a fundo a licitação de mais de R$ 50 milhões para contratação de serviços de facilities (limpeza) com o Consórcio Poliservice do Paraná. Gizzi listou várias irregularidades e suspeita de direcionamento.

Acabou em pizza I

Na noite de quinta-feira (29) aconteceu a votação da terceira ação disciplinar contra vereador Nilson Hachmann (PSC), de Marechal Cândido Rondon, acusado de usar empresas em nome de terceiros para vender à prefeitura. Ele foi absolvido pelos colegas. Eram necessários nove dos 13 votos para cassar o mandato, mas apenas sete votaram pela cassação, dois foram contra, três anularam o voto e um votou em branco. No fim da sessão, alguém mandou entregar pizzas na Câmara em forma de protesto.

Acabou em pizza II

Apesar de ter salvado o mandato, Nilson continua afastado da função pública por determinação judicial. Ele responde ação criminal pelo mesmo motivo. Inclusive, chegou a ser preso em operação do Gaeco em maio. Esse foi o terceiro absolvido pela Câmara, que recentemente salvou outros vereadores da cassação: Dorivaldo Kist (MDB) e Adelar Neumann (DEM), ambos acusados de se apropriarem de parte do salário de funcionários públicos.

Fraude em licitação

Em Dois Vizinhos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito, dois ex-secretários (Gestão Municipal e Administração e Finanças) e mais oito réus. O objeto é um procedimento licitatório fraudado em 2013 para favorecer uma empresa contratada para realizar serviços de manutenção de rede de iluminação pública.

Troca de favores

Além do prefeito Raul Camilo Isotton (reeleito em 2016) e dos ex-secretários, são réus na ação três membros da Comissão de Licitação na época dos fatos, três empresários e duas empresas, todos suspeitos de envolvimento na fraude. Conforme a ação, o acerto foi feito em troca de favores prestados na campanha que elegeu o prefeito. A empresa vencedora teria sido criada especificamente para vencer a licitação, que foi formatada de modo a favorecê-la.

Na Finlândia

O prefeito Chico Brasileiro partiu para a Finlândia, onde participa da Cúpula do WTC Fragrant Hills 2019, um dos mais importantes eventos do turismo mundial. Por conta disso, a partir deste sábado (31) quem responde pela Prefeitura de Foz do Iguaçu é o vice-prefeito e secretário de Saúde, Nilton Bobato. Ele fica no cargo até 6 de setembro, quando Brasileiro retorna.

Sou candidato

Por falar em Foz… o servidor público Hamilton Serighelli colocou seu nome à disposição do PT para disputar as eleições a prefeito de Foz do Iguaçu em 2020. Serighelli chegou a ser investigado na CPI da questão agrária, na Assembleia, pelo contato muito próximo com sem-terra, mas a CPI terminou em pizza.

CPI da Lava Toga

A terceira tentativa para criação da CPI da Lava Toga para investigar o Judiciário alcançou o número mínimo de senadores para ser instalada, caso o presidente do Senado não impeça, como fez nas duas vezes anteriores. Os três paranaenses – Alvaro Dias, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães – fazem parte das 27 assinaturas.