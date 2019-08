Informe da redação do dia 30 de agosto de 2019

CPI das Fake News

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai apurar notícias falsas durante as eleições de 2018 – a CPI das Fake News – será instalada na próxima semana, anunciou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). E já tem gente sem dormir. A presidência caberá a um senador e a relatoria será de um deputado. Os escolhidos serão anunciados segunda-feira (2). Composta por 15 senadores e 15 deputados titulares, a comissão terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado e os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. Também será alvo a prática de ciberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.

Queimadas

O Paraná vai ajudar no combate aos focos de incêndio na região amazônica. Uma equipe de 30 bombeiros militares do Estado vai integrar a Operação Verde Brasil. “Não pensei duas vezes quando fomos acionados pelo ministro Sergio Moro”, disse o governador Ratinho Junior.

Todos juntos

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) apresentou projeto que possibilita a fusão e a incorporação de municípios e estabelece um mecanismo especial para induzir a fusão de municípios menores de 5 mil habitantes, formando novas cidades maiores. Para se ter uma ideia, apenas no oeste do Paraná, 12 dos 50 municípios entrariam nessa lei. Em todo o País, 1.200 cidades têm menos de 5 mil habitantes.

Dia de Luto

Hoje é uma data histórica para os professores do Paraná, o dia de luto e luta, alusivo ao 30 de agosto de 1988, quando a categoria foi recebida pela polícia armada do governo do Estado. Mas, ao contrário dos anos anteriores, a maioria dos professores deve ficar em sala, pois precisam repor os dias parados na greve do mês passado.

Minha Casa

Má notícia para os prefeitos. Um dos itens da pauta da última marcha, a liberação de recursos para o Programa Minha Casa, deve retroceder. Diante de um cenário dramático de necessidade de corte de despesas em 2020, o governo avalia suspender novas contratações do programa. Vai sobrar até para o Sistema S, cujos recursos devem ser redirecionados para bancar alguns gastos do Orçamento da União.

Economia

A suspensão das novas contratações do Minha Casa, Minha Vida por um período pode garantir uma economia de despesas de R$ 2 bilhões. No caso do sistema S, além do corte dos recursos anunciado no início do Governo Bolsonaro, o que está em discussão é repassar uma parcela da arrecadação para bancar alguns grupos de despesas, principalmente aquelas voltadas para qualificação.

Corte

O Orçamento de 2020 tem de ser enviado nesta sexta-feira ao Congresso. Na reta final da elaboração, o governo busca medidas para reduzir as despesas obrigatórias em mais de R$ 10 bilhões. Apesar da ginástica, a equipe econômica busca saídas para conseguir cerca de R$ 15 bilhões adicionais para as chamadas despesas discricionárias.

Destaque nacional

Foz do Iguaçu venceu o 2º Concurso Nacional de Boas Práticas do Observatório Social Brasil. O resultado foi anunciado esta semana, durante o 10º Enos (Encontro Nacional dos Observatórios Sociais) e o 3º Congresso Pacto pelo Brasil, realizados em Curitiba.

Foco na Obra

A cidade foi vitoriosa na disputa com o projeto Foco na Obra, que consiste na criação de um grupo de trabalho para acompanhar construções contratadas pela Prefeitura de Foz. O GT acompanha todas as fases do serviço, desde licitação, valores, execução técnica e cronograma até a entrega. Atualmente são acompanhadas 17 obras públicas no Município.