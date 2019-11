Informe da redação do dia 29 de novembro de 2019

PLR para servidores públicos

O relatório da PEC Emergencial no Senado cria uma espécie de PLR (Participação de Lucros e Resultados) para os servidores públicos. Quando as receitas superarem as despesas no caixa da União, dos estados e dos municípios, os servidores públicos terão direito a um bônus de até 5% do chamado superávit primário. Além disso, o parecer inclui políticos na mesma redução de salários prevista para os funcionários de carreira quando o caixa apertar. O relator da proposta, Oriovisto Guimarães (Pode-PR), concluiu o parecer e deve apresentar o documento nesta sexta-feira (29). Ele ainda negociava os pontos com a equipe econômica e a versão final do relatório não foi divulgada. O formato de acionar os gatilhos em caso de emergência fiscal será mantido.

Atacado Liderança

Com valor bem mais atrativo, o quinto leilão do prédio do Atacado Liderança às margens da BR-277 parece que “desta vez vai”. No primeiro leilão, o valor era de R$ 28 milhões, depois baixou para R$ 24 milhões e hoje, às 15h, começam os lances a partir de R$ 19,2 milhões. O leilão será pelo site www.hkleiloes.com.br.

Transporte coletivo

A Câmara de Foz do Iguaçu realiza nesta sexta-feira (29), com início às 9h, audiência pública sobre o transporte coletivo. O evento é aberto a toda população. Na pauta, o lucro das empresas, ar-condicionado em alguns ônibus, o passe-livre ao estudante e precariedades do serviço. Quem quiser fazer a inscrição antecipada para uso da tribuna durante o debate pode se inscrever pelo site da Câmara ou poderá fazer durante o evento.

Nova Central

Também em Foz e também hoje, será inaugurada às 10h a Central de Atendimento do Ministério Público do Paraná. A unidade busca ampliar as possibilidades de acesso à Justiça pela população, oferecendo em um único local orientação jurídica e o encaminhamento de demandas relacionadas à garantia dos direitos fundamentais, como acesso aos serviços de saúde e educação. Fica na Rua Epifânio Sosa, 111, Polo Centro, Foz do Iguaçu

Republicamos

O empresário Phelipe Mansur, superintendente da Casa Civil, vai se filiar no Republicamos dia 19 de dezembro e será anunciado como pré-candidato do partido na disputa da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Expulso

O Senado do Paraguai expulsou ontem o senador Paraguayo Cubas por “condutas indevidas” e “uso de influências”. Nesta semana, além de agredir policiais e uma vereadora no Departamento de Alto Paraná, culpou produtores brasileiros que vivem no Paraguai por desmatamento ilegal, e insuflou: “Tem que matar pelo menos 100 mil brasileiros”, sugerindo um “paredão”.

Corte de salários

Em meio à pressão popular, que não dá trégua nos protestos nas ruas, parlamentares da Câmara dos Deputados do Chile aprovaram, por unanimidade, a redução pela metade dos salários e outras remunerações dos políticos por 60 dias. Prefeitos, vereadores e membros do Judiciário e do Ministério Público foram poupados.

Dados do Coaf

Por 8 votos a 3, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu pelo amplo compartilhamento de informações da Receita e do Coaf com o Ministério Público, derrubando a ordem do presidente Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações que utilizavam dados de órgãos de controle sem autorização judicial.

Nova diretoria do Sinduscon

A nova diretoria do Sinduscon Paraná Oeste será empossada na noite desta sexta-feira (29), a partir das 20h, no Black Cap Eventos, em Cascavel. O engenheiro civil Ricardo Lora assume a presidência do sindicato para mandato de três anos no lugar do engenheiro civil João Luiz Broch. O Sinduscon foi fundado há 26 anos e possui mais de 200 associados de todos os segmentos do setor.