Informe da redação do dia 29 de agosto de 2019

Casa da Moeda sem dinheiro

A situação não está fácil pra ninguém. Até a Casa da Moeda está sem dinheiro. A direção da estatal enviou comunicado a seus empregados para incentivá-los a aderir a um plano de demissões voluntárias (PDV), “uma vez que o ajuste será inevitável”. Desde 2017, a empresa está qualificada no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), área do governo que conduz privatizações e liquidações de estatais. A carta destaca a necessidade de “medidas necessárias, mesmo que duras”, em face do “sério risco de seguir para um processo de liquidação [fechamento] caso o ajuste não seja feito”.

Estrutura

A Casa da Moeda tem 2.132 empregados, que entraram por meio de concurso público no regime da CLT (ou seja, sem estabilidade). A empresa tem três unidades industriais no Rio de Janeiro e paga salário médio de R$ 9.278,31. Vinculada ao Ministério da Economia, a estatal produz papel-moeda, moeda metálica, selos postais e fiscais e passaportes, entre outros produtos, mas tem capacidade ociosa.

E agora, STF?

A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de anular a decisão do ex-juiz Sergio Moro no caso Bendine (ex-presidente da Petrobras) já iniciou o movimento cascata. A defesa do ex-presidente Lula recorreu à Corte contra sentenças da juíza Gabriela Hardt no caso sítio de Atibaia e de Moro pelo triplex, e a ação penal envolvendo o Instituto Lula. Detalhe: o TRF4 havia confirmado a condenação de Moro, apenas reduziu a pena de 11 anos para 7 anos. Agora, Bendine está livre da pena. Ele era acusado de receber R$ 3 milhões da Odebrecht.

Revés

Especialistas dizem que a decisão do STF é o maior revés da Lava Jato nos seus cinco anos e os procuradores da força-tarefa temem uma avalanche de anulações e a soltura de boa parte dos réus já condenados por corrupção.

Dupla remuneração

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) considerou irregular e determinou que por Fábio Antônio Dallazem restitua ao Tesouro Estadual os R$ 104.827,53 recebidos de forma indevida da Copel ao longo de dois anos e três meses, além de pagar multa de R$ 10.482,75. Isso porque de junho de 2016 e agosto de 2018 ele recebeu salário pelos cargos de diretor-presidente e membro do Conselho de Administração da São Bento Energia, Investimentos e Participações S.A., empresa subsidiária da Copel.

Menos vereadores

Quatro vereadores de Quedas do Iguaçu protocolaram projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que prevê a redução de 13 para nove vereadores a partir de 2021. Os autores justificam que a redução traria uma economia de R$ 1,1 milhão para a próxima legislatura. A aprovação precisa ser feita até outubro, para que as eleições municipais de 2020 já tenham o número atualizado de vagas. Segundo um dos autores do projeto, o vereador Rodolfo Revers, o número de nove vereadores é o “ideal e ponderado” para o tamanho da cidade.

Caixa-preta

A decisão de “abrir as contas” da Itaipu a auditoria é inédita. Até então, a “caixa-preta” da usina volta e meia era mencionada, especialmente quando o assunto eram nomeações políticas, mas a diretoria se escondia atrás do título “binacional” e seguia o fluxo. Agora, com a maior crise internacional da história da Itaipu e com o pescoço do presidente paraguaio em jogo, vem essa novidade.

Em jogo

As investigações sobre o acordo de maio continuam lá no Paraguai. E quentes… Ontem o ex-assessor da vice-presidência do Paraguai José “Joselo” Rodríguez – apontado como lobista na tentativa de venda de energia da Itaipu para a empresa brasileira Léros – disse à imprensa paraguaia que o empresário Alexandre Giordano falava nas negociações em nome do governo brasileiro.