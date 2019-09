Informe da redação do dia 27 de setembro de 2019

Prestação de contas

Os secretários Renê Garcia (Fazenda) e Beto Preto (Saúde) apresentam na Assembleia Legislativa os relatórios do desempenho do governo do Estado em cada área de maio a agosto de 2019. Na segunda-feira (30), Renê Garcia mostra os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais. E, na terça, 1º de outubro, é a vez de Beto Preto apresentar o relatório de gestão de sua pasta na Comissão de Saúde Pública.

Novos diretores

O Senado do Paraguai confirmou nessa quinta-feira (26), em Assunção, durante sessão ordinária e em votação por maioria absoluta, os novos diretores paraguaios da Itaipu Binacional: Ernst Bergen (Diretoria-Geral), Fabián Dominguez (Financeira) e Luis Valdez (Técnica). A confirmação é um procedimento de praxe e havia sido solicitada pelo Poder Executivo do país vizinho, por meio de mensagem enviada em 31 de julho.

Balde de água fria

“O que o governo vai fazer por vocês? Nada, o governo não vai fazer nada. Vocês têm que se virar”. Esse foi o início do discurso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ontem, durante a abertura do Fórum Nacional do Ensino Superior. A resposta foi direcionada ao presidente do Semesp – entidade que representa os donos de faculdades particulares -, que o questionou minutos antes qual é a política do governo para recuperar o Fies (Financiamento Estudantil). “A pergunta é: o que vocês vão fazer por vocês mesmos?”, disse o ministro.