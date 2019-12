Informe da redação do dia 24 de dezembro de 2019

100 mil cargos extintos

Em menos de dois anos, o governo federal já extinguiu 100 mil cargos considerados obsoletos ou sem função. Somados aos 27,5 mil extintos ontem, em abril já haviam sido eliminados 13 mil e, ano passado, mais de 60 mil. Isso é para ter uma ideia de quanto dinheiro era jogado fora.

Na unha

Após pente-fino do TCE revelar alguns gastos abusivos com diárias das câmaras municipais, o Cidadania23 foi na veia do vereador Edenilson Rodrigues Correa, conhecido como Abílio, de Ortigueira, que, sozinho, recebeu R$ 45,5 mil por 91 diárias pagas de janeiro a outubro deste ano. O partido solicitou que o parlamentar dê explicações sobre a legitimidade dos valores e das despesas.

Sem privilégios

“O partido reafirma que prega o mais rígido apego à legalidade e jamais se eximirá de cobrar, principalmente dos seus filiados, o respeito com a sociedade e o uso consciente do dinheiro público”, disse o presidente do Conselho de Ética Estadual do Cidadania23, Eridson Pompeu da Silva.

Devolvidos I

E por falar em Legislativo, a exemplo das cidades maiores, a Câmara Municipal de Maripá devolveu mais de R$ 370 mil aos cofres do Executivo, recursos do Fundo Municipal da Câmara e de economias registradas no decorrer do ano.

Devolvidos II

Em Guaraniaçu, a Câmara fechou 2019 registrando economia de R$ 400.314,91, recursos que foram devolvidos ao Executivo. Os vereadores sugeriram que o valor seja investido na aquisição de equipamentos para serem utilizados em manutenção de estradas rurais, a exemplo de um britador móvel.

Prioridades

O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) definiu as grandes prioridades para 2020: 1) Logística; 2) Sanidade Agropecuária; 3) Sistema Regional de Inovação – SRI; 4) Plano Energético do Oeste; 5) Sustentabilidade Ambiental; 6) Educação; e, 7) Pequenos Negócios.

A vez do Whats

Pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado revelou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros. Por ele, 79% dos entrevistados afirmaram receber notícias. O WhatsApp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

Nota 7

Em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT, o presidente Jair Bolsonaro avaliou seu governo e se deu “nota 7” por “inexperiência” de alguns ministros e “falta de articulação” com alguns setores. “Eu vou ser modesto. Eu acho que 7. Se não fizemos mais, é porque faltou, talvez, uma melhor articulação nossa com algum setor da sociedade. Inexperiência de alguns ministros”, disse, apostando que “estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar uma nota 8 em 2020″.

Fora do baralho?

Na mesma entrevista, Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula é “carta fora do baralho” para as eleições de 2022. “Olha, o Lula, mesmo que ele não vá à prisão e continue em liberdade, já está condenado em 2ª instância. Não vai disputar as eleições. Ele não é cabo eleitoral para mais ninguém (…) Eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho”.

Ficha-suja

Hoje, Lula está mesmo fora do baralho. Acumula duas condenações em segunda instância pelo TRF-4 nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Contudo, do jeito que é a Justiça brasileira… já há quem aposte que Lula anula as duas condenações.

Queda

O blog Contraponto já especula trocas no primeiro escalão do Governo Ratinho no início do segundo ano de mandato. Oficialmente, está tudo em ordem para 2020!