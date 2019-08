Informe da redação do dia 23 de agosto de 2019

Quem manda sou eu

O presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar que o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Maurício Valeixo, é subordinado a ele, e não ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro. Bolsonaro não descartou, inclusive, a possibilidade de eventualmente trocar o chefe da PF. “Se eu trocar [o diretor-geral da PF] hoje, qual o problema? Está na lei que eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final”, declarou Bolsonaro em conversa com jornalistas. “Ele [Valeixo] é subordinado a mim, não ao ministro. Deixo bem claro isso aí. Eu é que indico. Está bem claro na lei”.

Reforma da discórdia I

No Paraná, a oposição continua questionando a economia gerada a partir da reforma administrativa proposta pelo Governo Ratinho Jr. Na primeira fase, o governador reduziu de 22 para 15 secretarias. Agora, tramita na Assembleia a segunda fase da reforma.

Reforma da discórdia II

Os parlamentares chamam atenção para a proposta de incorporar a Emater, o CPRA (Centro Paranaense de Referência em Agroecologia), a Codapar e o Iapar, transformando tudo no Instituto do Desenvolvimento Rural do Paraná. Porém, o projeto também prevê a criação de 45 funções de gestão pública no âmbito da Casa Civil. Para Requião Filho (MDB), a conta da economia vendida pelo governo não fecha e, na prática, cria R$ 3,5 milhões de despesa por ano, mais encargos. “Para que criar novas funções gratificadas para a Casa Civil se isso gera um impacto tão grande?”.

Trevo Cataratas

Entidades ligadas ao G8, ao Conselho de Desenvolvimento, ao POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), à Amop e à administração municipal promovem encontro com deputados às 12h desta sexta-feira, na Casa do Marquês, em Cascavel. Eles pretendem aprofundar debate sobre a reestruturação do Trevo Cataratas, um dos principais entroncamentos rodoviários do Sul do País.

Fica, Receita

A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) e as entidades do G7 – grupo que representa o setor produtivo paranaense – estão se mobilizando para que a sede da 5ª Região Fiscal, criada após uma reestruturação administrativa feita pela Receita Federal, fique em Curitiba. As entidades estão fazendo um apelo para que deputados estaduais e federais e senadores paranaenses também intercedam com o governo federal.

Cortes

A RF conta com dez superintendências regionais espalhadas pelo Brasil. Duas estão no Sul: a 9ª Região Fiscal, com sede em Curitiba e responsável por Paraná e Santa Catarina; e a 10ª, em Porto Alegre, que atende o Rio Grande do Sul. Com a reestruturação, serão apenas cinco superintendências no País, sendo que a 5ª Região Fiscal vai abranger os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, e teria sede na capital gaúcha.

Fantasmas

A 2ª Câmara Criminal do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) rejeitou ontem recurso da defesa do ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa Abib Miguel, o Bibinho, que pedia a anulação das provas do processo que ele responde pela participação em um esquema de desvio de dinheiro público através da contratação de funcionários “fantasmas”. Por dois votos a um, os desembargadores rejeitaram o pedido de Bibinho, condenado a 15 anos de prisão.

Funasa

O superintendente estadual da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) do Paraná, José Alexandre Ferreira, foi exonerado e no seu lugar foi nomeado Robson Gonçalves Sanches. O Diário Oficial trouxe ainda a exoneração de Regina Célia de Rezende do cargo de diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.