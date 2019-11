Informe da redação do dia 22 de novembro de 2019

Massa falida do Liderança

O leilão online para vender a massa falida do Atacado Liderança está marcado para 29 de novembro, a partir das 15h. A tradicional empresa de confecção de Cascavel tentava recuperação judicial havia dois anos e acumula dívidas de R$ 19 milhões. No total serão leiloados dois lotes. A sede na margem da BR-277 (com área de 3.150 m²) tem lance inicial de R$ 19.384.736,78. O antigo imóvel da Avenida Carlos Gomes (área de 3.150 m²) terá lance inicial de R$ 3.019.851,19. Ambos incluem todos os móveis e os equipamentos da empresa. O pregão será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg. O prédio da 277 foi cobiçado pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, para transformá-lo em Centro de Convenções. Para isso, precisava emprestar R$ 28 milhões (avaliação da época), mas, após críticas, o prefeito desistiu da compra.

Pulo errado

O Atacado vinha de uma história de 35 anos em Cascavel como o único shopping atacadista do setor na região. Em 2017, a empresa fez um investimento alto na nova sede (BR-277) e anunciou que iria quadruplicar o faturamento. A crise veio e o Liderança começou a passar por dificuldades. O faturamento caiu pela metade, quando a previsão era de aumento de 16%.

Casa nova

Nesta sexta-feira, o ex-prefeito de Cascavel Edgar Bueno ingressa oficialmente no Pros. A executiva estadual do partido promove evento às 19h, na Rua Casemiro de Abreu, 183, Bairro Alto Alegre.

Vaias

O secretário de Administração de Quedas do Iguaçu, Vitório Revers, levou uma sonora vaia durante seu discurso na abertura dos Jarcans’2019 – Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu, na última quarta-feira (20). Vitório é marido da prefeita cassada, Marlene Revers. Nas redes sociais, a população pede ao prefeito que assumiu, Anelso Ubialli, que exonere o secretário.

Que Brasil você quer?

“Qual Brasil que você quer e o que está fazendo para mudá-lo?” A indagação é da deputada Christiane Yared tem lançado no Paraná.

Impeachment

A deputada Janaína Paschoal (PSL-SP) e membros do MP protocolaram no Senado um aditamento ao pedido de impeachment de Dias Toffoli, com base na tentativa de acesso ilegal do presidente do STF aos dados bancários de mais de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. No documento, afirmam que o ministro “atentou contra as garantias individuais do cidadão”, o que configura “conduta incompatível” com o cargo.

Era daqui I

Um dos presos na Operação Taxa Alta, deflagrada pelo Gaeco e que apura suposto favorecimento da Infosolo com o Detran, é Leopoldo Fiewski Júnior, ex-assessor de Cida Borghetti, que já passou por Cascavel. Foi diretor da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e secretário de Meio Ambiente de Cascavel de 2005 a 2008, Governo Lísias Tomé.

Era daqui II

Segundo o Gaeco, Fiewski teria participado da elaboração do edital em favor da Infosolo. De Maringá, Fiewski Júnior também foi secretário municipal dos ex-prefeitos Silvio Barros (PP – cunhado de Cida) e de Carlos Roberto Pupin (PP).

Alep tem novo diretor-geral

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) já tem novo diretor-geral. É Roberto Costa Curta, que já ocupou o cargo e que também foi diretor administrativo da Casa. A nomeação foi publicada no Diário da Assembleia dessa quinta (21). Costa Curta assumiu no lugar do advogado Marcelo Alvarenga Panizzi, que pediu demissão do cargo após ser preso na quarta (20) na operação Taxa Alta do Gaeco. Marcelo foi diretor-geral do Detran no Governo Cida Borghetti.