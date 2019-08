Informe da redação do dia 21 de agosto de 2019

Na mira do Gaeco

Alvo de operação de busca e apreensão determinada pela Justiça e cumprida pelo Gaeco nessa terça-feira, o ex-deputado Alexandre Guimarães (2014-2018) pediu exoneração do cargo de subchefe da Casa Civil do Governo Ratinho. Ele pediu para sair para se dedicar à sua defesa.

Rota 66

Ele foi um dos alvos da Operação Rota 66, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em Curitiba e Região Metropolitana. Guimarães é investigado por suposta participação num esquema de liberação irregular de alvarás de construção a partir da Prefeitura de Campo Largo. Funcionários do Instituto Ambiental do Paraná também estão na lista.

Habitação

A Cohapar apresenta resultados dos programas habitacionais desenvolvidos pela atual gestão estadual e o planejamento para os próximos anos durante o 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que começa hoje e segue até sexta-feira (23) em Foz do Iguaçu.

Nova lei

Dois anos depois de ter sido aprovada, menos de 20% da população conhece as mudanças da nova lei trabalhista, revela o juiz federal Marlos Melek, um dos autores da reforma trabalhista brasileira durante palestra em Marechal Cândido Rondon. Melek é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Maripá em festa

A administração municipal decretou ponto facultativo nos prédios públicos nesta sexta-feira (23) em virtude da 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe, que ocorre de 23 a 25 de agosto. Apenas os serviços essenciais serão mantidos. A Secretaria de Saúde terá atendimento normal e as escolas municipais e o Cmei Casinha Feliz seguem o calendário escolar. As demais repartições públicas estarão fechadas sexta, retornando normalmente na segunda (26).

500 dias

A Frente Brasil Popular, que reúne dezenas de movimentos sociais, convocou mobilização ontem (20) em alusão aos 500 dias de prisão do ex-presidente Lula, condenado em ação penal da Operação Lava Jato. Em nota, a frente diz: “500 dias. Um número que machuca e ofende. Mas que chama para a resistência. 500 são os cinco séculos que o país passou sob o domínio da elite nacional. Como nos ensinou o sociólogo Florestan Fernandes, essa elite é antinacional, antipopular, escravista, racista e patrimonialista”.

Condenado

E por falar em PT… O petista Fernando Haddad foi condenado por suposto caixa dois da UTC Engenharia na campanha eleitoral de 2012, quando foi eleito prefeito de São Paulo. A pena imposta pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral, Francisco Shintate, por falsidade ideológica eleitoral, é de 4 anos e 6 meses, em regime semiaberto. Cabe recurso.

Na criminal

O ex-prefeito foi denunciado por suposto caixa dois de R$ 2,6 milhões da UTC Engenharia. O ex-prefeito deixou de contabilizar valores, bem como se utilizou de notas inidôneas para justificar despesas. Haddad também foi denunciado na esfera criminal por esse caso, envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro. Mas a 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancou a ação em fevereiro.

Dia de Luto

A Delegacia Sindical de Foz do Iguaçu – do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – promove hoje (21), às 9h, manifestação alusiva ao Dia Nacional do Luto, em defesa da Receita Federal e dos auditores-fiscais. O ato será na sede da Alfândega de Foz do Iguaçu. Os servidores usarão preto em sinal de luto. O objetivo das manifestações é fazer frente às investidas contra o trabalho da Receita e da classe.