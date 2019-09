Informe da redação do dia 20 de setembro de 2019

Estão liberados do dízimo, companheiros!

Pelo estatuto do PT, membros da sigla têm de contribuir entre 2% e 20% do salário. Contudo, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que a galera que ganhou o bolão da Mega-Sena na quarta-feira está liberada: “Mas quem quiser doar uma parte, será bem-vindo”, acrescentou. O prêmio total foi de R$ 120 milhões e cada um dos apostadores deve receber R$ 2,5 milhões, que, pela cota de 2%, daria R$ 50 mil. Pelo menos uma assessora técnica já disse que vai doar uma porcentagem ao PT.

O bolão

O grupo que apostou na Mega é formado por assessores e funcionários da Câmara. Cada cota tinha valor de R$ 10. Assim que saiu o resultado, o grupo saiu comemorando pelo corredor, chamando a atenção de quem passava. O prêmio dos petistas é o terceiro maior deste ano e um dos 20 mais altos da história. O maior foi sorteado em maio, para um sortudo que levou R$ 289 milhões.

Nova assembleia

Após ordem judicial, o presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), Edson Campagnolo, marcou para quinta-feira (26) assembleia geral para deliberar sobre a validade de quatro votos registrados na eleição para a nova diretoria da entidade, realizada dia 14 de agosto, e que foram impugnados pela chapa de oposição, encabeçada pelo empresário José Eugenio Gizzi.

Podemos

Os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias estarão em Cascavel hoje para a posse da Executiva do Podemos e aproveitarão a oportunidade para receber demandas para o desenvolvimento regional.

Pauta da FNP

O deputado Rubens Bueno (Cidadania) foi escalado pela Câmara como interlocutor na Frente Nacional dos Prefeitos. Na pauta, a redistribuição dos royalties, as reformas previdenciária e tributária, a PEC Paralela, o Fundeb, a Probidade Administrativa e o Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Corbélia na pauta

A deficiência estrutural e humana do Fórum de Corbélia foi exposta em reunião ontem no TJ-PR. A necessidade de mais juízes e funcionários para Corbélia foi apresentada ao desembargador: “São necessárias providências urgentes e medidas emergenciais para sanear a demanda. A Comarca está em situação insustentável. Há completa carência de equipes e uma situação não só inadequada, mas, sobretudo, preocupante”, disse o presidente da Subseção de Cascavel, Jurandir Parzianello.

Fundo Eleitoral

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu ontem o uso do Fundo Eleitoral para financiar campanhas: “Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída. Porque, se não tiver financiamento público, só terão financiamento as campanhas que estiverem vinculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física”, argumentou.

Premiados

Cinco municípios do oeste do Paraná foram premiados por boas práticas implantadas. As condecorações foram entregues quarta-feira (18) na 3ª edição do Prêmio Cidades Sustentáveis, na conferência “Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis”, em São Paulo. Os premiados foram: Vera Cruz do Oeste, Ubiratã, Santa Terezinha de Itaipu, Toledo e Santa Terezinha de Itaipu.

Vai entender…

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) anunciou ontem (19) que o partido do presidente Jair Bolsonaro está fora da discussão do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime idealizado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro. A saída ocorre após o relator da proposta e aliado do Governo, deputado Capitão Augusto (PL-SP), fazer críticas públicas à base. Augusto disse que os deputados governistas “não se apresentam”: “Cadê os deputados do governo? Não tem ninguém aqui. Quero que registre em ata as ausências”.