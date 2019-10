Informe da redação do dia 19 de outubro de 2019

Suspenso

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, suspendeu por mais 180 dias a ação na qual o MPF (Ministério Público Federal) pede que o Ibama e a Itaipu sejam responsabilizados por supostos danos ambientais causados pela instalação e pela operação da hidrelétrica na região oeste do Paraná. A Itaipu pediu mais prazo para apresentar relatórios periódicos acerca da negociação. “O quadro é promissor”, escreveu o ministro.

O “dano”

O MPF afirma que, de 1999 a 2001, Itaipu teria causado danos irreparáveis ao meio ambiente ao rebaixar o nível do reservatório da usina e utilizar agrotóxicos na vegetação do Rio Paraná, no Lago de Itaipu e em demais afluentes. Já o Ibama teria descumprido seu dever de fiscalizar as atividades da empresa.

Competitividade

O Paraná manteve-se como o quarto estado mais competitivo no Ranking de Competitividade elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal aparecem na liderança.

Critérios

O levantamento considera dez critérios: infraestrutura, solidez fiscal, sustentabilidade social, segurança pública, educação, eficiência da máquina, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

Portas abertas

A polêmica sobre o aniversário de Cascavel começou. O feriado municipal de 14 de novembro gera confusão todos os anos. E neste não podia ser diferente. Para se antecipar, a Acic conseguiu, na Justiça, autorização para as empresas filiadas atenderem normalmente no dia do aniversário de Cascavel. Essa decisão vale só para quem é associado da Acic. Neste ano, a data cai numa sexta-feira, seguida do feriado nacional da Proclamação da República, no sábado.

Eleição do PT

Neste sábado, o PT (Partido dos Trabalhadores) do Paraná se reúne, a partir das 8h30, no Sintracon Curitiba, para definir a nova direção e a presidência estadual do partido.

Rebelados

O governador Ratinho Junior começou a substituir os mais de 50 auditores rebelados. Eles pediram exoneração de cargos de chefia na Receita Estadual em protesto a suposto desrespeito pessoal e funcional do secretário da Fazenda, Renê Garcia.