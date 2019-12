Informe da redação do dia 19 de dezembro de 2019

Sanciona ou veta?

O presidente Jair Bolsonaro deu a entender ontem que deve vetar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões aprovado na terça pelo Congresso. Ele perguntou a alguns apoiadores que o esperavam na porta do palácio: “Vocês acham que tem de vetar ou sancionar os R$ 2 bilhões do fundo partidário [eleitoral]?” A resposta foi um coro favorável ao veto.

Endividado

Logo após a aprovação do fundo, o senador paranaense Oriovisto Guimarães falou com a imprensa sem conseguir esconder sua frustração. É que, segundo ele, o governo terá que emprestar R$ 1,7 bilhão para compor o fundo eleitoral. “Vai aumentar a dívida interna para distribuir dinheiro para os partidos políticos. É isso mesmo: para repassar aos partidos os R$ 2 bilhões do fundão, o governo terá de tomar emprestado R$ 1,7 bilhão. É um escárnio!” Você pode assistir ao vídeo no site do Jornal O Paraná.

Moralidade de Gleisi

Assim como os paranaenses Oriovisto e Alvaro Dias, uma parte de deputados e senadores defendia que o fundo eleitoral fosse de R$ 765 milhões. Quando o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) propôs reduzir o fundo para esse patamar, sua colega petista Gleisi Hoffmann reagiu: “O Partido Novo, que vem ditar regras aqui, falando de moralidade, é financiado por milionários”…

Quem votou

Do Paraná, apenas 20 dos 30 deputados federais votaram a emenda do fundo eleitoral. Desses, oito votaram pelo aumento para R$ 2 bilhões: Aroldo Martins (Republicanos), Gleisi Hoffmann (PT), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Republicanos), Ricardo Barros (PP), Sergio Souza (MDB), Vermelho (PSD) e Zeca Dirceu (PT). Dos deputados da região, apenas Evandro Roman votou contra. Os demais nem apareceram.

Condicional

O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade condicional ao senador Acir Gurgacz (PDT-RO), condenado ano passado a quatro anos de prisão por crime contra o sistema financeiro. Gurgacz estava em regime aberto, pelo qual fica livre durante o dia e se recolhe à noite. Agora fica livre, devendo se apresentar à Justiça quando for chamado. Ele também poderá parcelar a multa de R$ 626 mil em 12 vezes.

Mobilidade

Olha que ideia interessante… O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o presidente da Fundetec, Alcione Gomes, lançam hoje (19), às 15h, em frente ao Paço, o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que compreende uma série de ações do governo municipal para incentivar o uso de veículos elétricos. Serão apresentados os dois primeiros veículos elétricos adquiridos pelo Município e os dois primeiros eletropostos (estações de recarga).

Ela resiste

“Não está nada descartado”, disse o líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra, sobre a volta de CPMF. A odiada contribuição chegou a ser aventada como uma opção na reforma tributária, mas o governo a descartou após a intensa repercussão negativa.

Dinheirama

A Copacol espera fechar o ano com faturamento de R$ 4,3 bilhões, crescimento de 12% em relação a 2018, e já começa a partilhar os resultados. Os 6 mil cooperados estão recebendo a distribuição das sobras, que vão totalizar R$ 91 milhões.

Limpa-pauta

Sem querer dar chance para mais polêmica, a Assembleia Legislativa do Paraná encerrou ontem mesmo os trabalhos de 2019, fazendo quatro sessões consecutivas para limpar a pauta de votação de fim de ano. Os deputados estaduais só voltam ao trabalho dia 3 de fevereiro de 2020.