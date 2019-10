Informe da redação do dia 18 de outubro de 2019

Deputado tem dados roubados

O deputado estadual Requião Filho (MDB) teve o nome usado em uma fraude virtual de aluguel de imóveis. Ele mesmo alertou para o golpe por meio de um vídeo disparado nas redes sociais. Golpistas usaram dados do parlamentar para criar contratos falsos de aluguel de casa na praia. As locações eram anunciadas pela internet com preços convidativos. Requião diz que tomou conhecimento do golpe ao ser procurado por uma das vítimas via redes sociais. “Todos os outros dados estão errados, meu endereço e minha profissão. Mas meu nome e CPF estão corretos”, revela o deputado, que registrou boletim de ocorrência.

Data Center

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) do Paraná mandou a Sanepar suspender uma licitação para implantar um Data Center em Curitiba, no valor de R$ 10,4 milhões. O Tribunal percebeu no edital exigências possivelmente irregulares para a habilitação de interessadas na disputa. E cita como exemplo que as licitantes demonstrem “o atendimento a índices econômico-financeiros que, além de injustificados, seriam contrários aos pressupostos da Lei de Licitações”.

No Incra

O governo federal publicou nessa quinta-feira (17) a exoneração do general do Exército João Carlos de Jesus Corrêa da presidência do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). No lugar dele, foi nomeado para o cargo o economista e pecuarista Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho.

Troca-troca

Geraldo José era assessor especial do gabinete do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e atuava como secretário-adjunto de Relacionamento Externo. Ele é sócio de uma empresa que tem duas fazendas com sedes em Minas Gerais e na Bahia destinadas à criação de bovinos. O novo presidente do Incra é filho do ex-governador Geraldo Melo, do Rio Grande do Norte.

Biometria

Atenção eleitores de São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. O Fórum Eleitoral de São Miguel do Iguaçu está encerrando o prazo para recadastramento biométrico. Para isso, vai atender neste sábado, das 9h às 16h, e, domingo, das 8h às 14h. O plantão de atendimento é exclusivamente para sede do Fórum, na Rua Nereu Ramos, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser feito no site www.tre-pr.jus.br.

Sem aftosa

Foi publicada em Diário Oficial da União, nessa quinta-feira (17), a Instrução Normativa 47, do Mapa, necessária para a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Paraná a partir de 1º de novembro. A norma proíbe a manutenção, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa no Paraná a partir de 31 de outubro de 2019.

Contra o tempo

O Estado caminha para concluir, até o fim do ano, as ações pendentes para se tornar área livre sem vacinação, com a contratação de médicos-veterinários e técnicos para atuação na vigilância para a febre aftosa e a construção de um posto de fiscalização agropecuária, na divisa com São Paulo.

Sem holofotes

A briga interna do PSL até ofuscou o tão esperado julgamento do século: a prisão em segunda instância.

Tensão em Quedas

Já na nada pacata Quedas do Iguaçu, o assunto ainda é a possível cassação da prefeita Marlene Revers. Esta semana seu marido e secretário municipal, Vitório, foi visto na delegacia e os buchichos correram. Ele foi depor no inquérito que investiga suposta oferta de propina a um vereador para que votasse contra a cassação. A conversa foi gravada. Já a Justiça mandou “caçarem” a prefeita e os vereadores que ainda não foram notificados para a próxima sessão de cassação, prevista para a quarta-feira (23).