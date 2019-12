Informe da redação do dia 18 de dezembro de 2019

Governador nomeia novos reitores

O governador Ratinho Junior assinou ontem os decretos de nomeação dos professores Alexandre Almeida Webber e Gilmar Ribeiro de Mello para os cargos de reitor e vice da Unioeste, e dos professores Fábio Hernandes e Ademir Fanfa Ribas para os cargos de reitor e vice da Unicentro. Os reitores, eleitos este ano, iniciam o trabalho em janeiro para um mandato de quatro anos. A posse da Unioeste será no dia 16 de janeiro em solenidade em Cascavel. A chapa foi eleita, entre três disputando, com 50,8% dos votos. Do total de 7.683 votantes, 5.365 eram estudantes, 1102 professores e 1216 agentes universitários.

Nova pesquisa

Em nova pesquisa, agora do Instituto IRG, o governador Ratinho Junior (PSD) tem aprovação de 75,3% dos curitibanos. O IRG entrevistou 1,2 mil eleitores de 9 a 13 de dezembro em Curitiba.

Assinaturas físicas

A direção do Aliança pelo Brasil já recebeu indicação do TSE de que não haverá tempo hábil para integração de sistemas das assinaturas digitais. Em resumo, se o Aliança quiser participar da eleição de 2020, será necessário recolher assinaturas físicas com reconhecimento em cartório.

Novo chefe

Em Assis Chateaubriand, o presidente da Câmara de Vereadores, Odilo Denig, assumiu interinamente o cargo de prefeito, pois João Aparecido Pegoraro se licenciou do cargo para tratar da saúde. A transmissão ocorreu ontem. Denig fica no comando do Executivo até 5 de janeiro de 2020.

Fazendo escola

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, segue fazendo escola. Primeiro foi o governador Ratinho Junior quem “copiou” o projeto de licitações transmitidas ao vivo, adotado pioneiramente por Paranhos. Agora, a iniciativa chega a Foz do Iguaçu. A Câmara aprovou projeto que visa ampliar a transparência nas licitações realizadas pela prefeitura, com a transmissão ao vivo pela internet dos certames.

Recesso

Por falar em Foz do Iguaçu… a prefeitura fecha as portas no dia 23 de dezembro e só as reabre no dia 2 de janeiro, para expediente mais curto: das 14h às 18h, devido ao recesso de fim de ano.

Na conta

E ontem o prefeito Chico Brasileiro recebeu “checão” de R$ 5,2 milhões referente à economia do ano na Câmara de Vereadores de Foz. Na atual legislatura, o montante chega a R$ 13,3 milhões.

Censurados

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprovou ontem (17) resolução patrocinada pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, que restringe o uso de redes sociais por juízes. A norma proíbe os magistrados de opinarem sobre qualquer processo pendente de julgamento, bem como fazer “juízo depreciativo” sobre despachos, votos ou sentenças.

Mais “modesto”

Depois de muita polêmica, líderes partidários fecharam acordo sobre o valor do Fundo Eleitoral e prevaleceu a palavra do governo federal, que pediu para o Congresso deixar o fundão em R$ 2 bilhões, e não os R$ 3,8 bilhões pretendidos.

Quadro pessoal

Em Itaipulândia, o TCE-PR determinou que o Município comprove, em 180 dias, a adoção de medidas para adequar o quadro de cargos às disposições do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal e dos prejulgados números 6 e 25 do Tribunal de Contas. Na prática, o Município deve demonstrar a proporcionalidade entre cargos efetivos, comissionados e eventuais terceirizações.

Multado

Devido a irregularidades encontradas no quadro de pessoal em 2011 e na forma de contratações, o prefeito de Itaipulândia na época, Lotário Oto Knob, recebeu multas no valor de R$ 7.254,88, e terá que devolver ao cofre do Município R$ 102,15, com correções.