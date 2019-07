Informe da redação do dia 16 de julho de 2019

Itaipu: ambiente desfavorável

Auditoria do TCU verificou, de acordo com o voto do ministro-relator Walton Alencar Rodrigues, a “absoluta falta de transparência da dívida de Itaipu, cujos dados são desconhecidos do controle e não passíveis de aferição. Esses dados têm sensível implicação com o altíssimo valor das contas de energia pagas pelos consumidores brasileiros e podem, em parte, explicar a razão de a conta de energia no Brasil ser uma das mais caras do mundo”.

Dívida da Itaipu

O Tribunal avaliou, ainda, as tratativas para revisão do Tratado de Itaipu, que vence em 2023, e que dispõe sobre as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade. A conclusão é de que não há, ainda, medidas concretas que gerem um ambiente favorável à defesa dos interesses nacionais nas negociações.

À beira da falência

A OAS – investigada pela Lava Jato – pode entrar em falência pelas dívidas acumuladas de R$ 8 bilhões. Das 80 obras em 2014, início da força-tarefa, restam 20 canteiros em 2019 e, dos 127 mil empregos diretos e indiretos, sobraram 19 mil. Fundada em 1976, a OAS tinha receita anual de R$ 7,7 bilhões e agora, em situação pré-falimentar, a empreiteira projeta receita de R$ 900 milhões.

Protesto em Guaíra I

Em torno de 100 representantes das comunidades indígenas de Guaíra fecharam o acesso à prefeitura na manhã de ontem (15) e só saíram do local às 13h30. Os manifestantes pediam a liberação do alvará para a ampliação da escola indígena em uma comunidade próxima ao Aeroporto Municipal. Segundo o Município, o documento está em processo de análise, aguardando as documentações necessárias da Fundepar, que encaminhou os projetos ao Município.

Quimioterapia

Esta vai para as pérolas do presidente Jair Bolsonaro: “O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Alguns poucos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa Casa. Deputados, senadores, nós juntos poderemos, sim, mudar o destino do Brasil”, disse em alusão ao problema do Brasil que, “juntamente com parlamentares” está resolvendo, ou seja, a reforma da Previdência.

Salários irregulares

Auditoria das folhas de pagamento e dados cadastrais de diversos órgãos da administração pública federal detectou pagamento mensal irregular de R$ 26,1 milhões a 52.653 servidores. Em dez anos, o valor atinge R$ 3,4 bilhões. O montante se refere a rubricas judiciais relacionadas a planos econômicos e não fazem parte da estrutura remuneratória atual dos servidores.

Correção

O TCU deu prazo de até 180 dias para que o Ministério da Economia absorva ou elimine da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais – conforme o caso – o pagamento das rubricas judiciais relacionadas aos Plano Bresser, URP, Plano Verão, Plano Collor, além de incorporação de horas extras.

Não me perturbe

A partir de hoje começa a funcionar o cadastro para o bloqueio de ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações. Na plataforma on-line www.naomeperturbe.com.br será possível cadastrar o número de telefone para não receber mais chamadas das seguintes operadoras: Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

Tita fora

Parece que agora deu! O vice-prefeito de Toledo, Tita Furlan, protocolou ontem (15) pedido de licença não remunerada do cargo. Ele alega que não encontra respaldo no grupo que ajudou a eleger o prefeito Lucio de Marchi (PP). O pedido foi lido no Plenário pelo secretário Leoclides Bisognin (MDB) durante a sessão ordinária. A “fritura” de Tita começou logo depois das eleições passadas e foi excluído até dos grupos de whatsApp. “O que está acontecendo é muito difícil. Não tenho um assessor ou secretário. Não tenho respaldo nenhum”, desabafou o vice.