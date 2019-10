Informe da redação do dia 15 de outubro de 2019

Orçamentos bilionários

Duas prefeituras do oeste do Paraná têm orçamentos bilionários. Cascavel lidera e prevê para o ano que vem R$ 1,506 bilhão; é seguida por Foz do Iguaçu, cuja proposta é de R$ 1,2 bilhão. Logo atrás, mas não tão distante, está Toledo, com previsão de R$ 618,4 milhões para 2020. A título de comparação, em Foz o orçamento per capita anual é de R$ 4.641,59, em Cascavel é de R$ 4.585,11 e, em Toledo, de R$ 4.397,19.

Adiada

A sessão da Câmara de Quedas do Iguaçu para votar a cassação da prefeita Marlene Revers foi adiada mais uma vez. Motivo: a vereadora Neusa, que passou mal na última sessão, não foi encontrada para receber a notificação para comparecer à sessão que seria realizada ontem (14). Assim, a mesa da Câmara marcou a nova sessão para o dia 23 de outubro.

Fim da vacinação

O anúncio tão esperado pelos pecuaristas será feito hoje: às 11h, o governador Ratinho Junior e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciam a suspensão das campanhas de vacinação contra a febre aftosa em rebanhos bovinos e de bufalinos no Paraná. O ato será no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Protesto

A APP-Sindicato fará nesta terça-feira (15), a partir das 9h, um ato estadual no Centro Cívico, em Curitiba, contra o fim da licença-prêmio dos servidores estaduais. À tarde, dezenas de emendas ao projeto que modifica a licença serão analisadas pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e devem ser votadas no Plenário logo na sequência. Esta será a segunda votação do projeto, aprovado em primeiro turno semana passada.

Operação Rota 66

O chefe do escritório de Curitiba do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Lucas Umbria, foi afastado liminarmente das funções. A ordem judicial atende denúncia criminal proposta pelo Ministério Público do Paraná a partir do que já foi apurado na Operação Rota 66, deflagrada em agosto para investigar crimes de corrupção e concessão ilícita de alvarás para uma construtora na Região Metropolitana de Curitiba.

CPI da JMK

Nesta terça-feira (15), a partir das 9h, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da JMK realiza a 21ª reunião na da Assembleia Legislativa do Paraná. Serão interrogados três servidores públicos que atuaram na execução do contrato para gestão da frota de transporte do governo do Paraná e a JMK. “Já está muito claro que houve omissão do Estado na fiscalização e esperamos que esses depoimentos ajudem a esclarecer alguns detalhes importantes”, adianta o presidente da comissão, deputado estadual Soldado Fruet (Pros).

Lava Jato

A força-tarefa Lava Jato do MPF (Ministério Público Federal) no Paraná denunciou nessa segunda-feira (14) os executivos da Jaraguá Equipamentos Industriais S.A Álvaro Bernardes Garcia, Nasareno das Neves, Ricardo Pinto Korps, Wagner Othero e Cristian Jaty Silva pela prática de crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Também foram denunciados Marcio Andrade Bonilho e Waldomiro de Oliveira pelo crime de lavagem de ativos. No total, os réus teriam pactuado no pagamento de propinas em contratos da Petrobras que somaram mais de R$ 400 milhões.

Prisão em 2ª instância

Enquanto o STF tenta blindar bandidos e deixá-los fora da cadeia até que se esgotem todos os recursos possíveis na Justiça brasileira (leia mais na página 6), a Câmara dos Deputados desengavetou a PEC que prevê a prisão após condenação em segunda instancia. O colegiado realiza hoje uma reunião extraordinária, às 13h, somente para essa votação.