Informe da redação do dia 13 de dezembro de 2019

Nova chefia do HU

O reitor eleito da Unioeste, Alexandre Webber, insistia em fazer mistério sobre a futura chefia do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, mas as especulações não dão chance e ontem ele confirmou alguns nomes. O médico Vilson Dalmina assumirá como diretor clínico e, na direção técnica, ficará o médico Sérgio Nascimento, hoje responsável pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos). A direção-geral será assumida pelo enfermeiro Rafael Muniz de Oliveira.

Eleição e posse

Ocorre nesta sexta-feira a assembleia de prestação de contas e de eleição e posse da nova diretoria da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná). O encontro será às 9h, na sede da entidade.

CPI do lixo

Em Foz do Iguaçu, a CPI que investiga indícios de irregularidades na destinação do lixo vai solicitar à prefeitura os documentos necessários para a análise de todo o processo. Estão sendo solicitadas cópias dos contratos e dos convênios firmados com a Vital Engenharia Ambiental e com a Coaf, e também toda a legislação municipal vigente relativas a resíduos sólidos e meio ambiente.

Fazenda

Será aberta às 9h desta sexta a 175ª Reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, em Curitiba. O governador Ratinho Junior participa da abertura com o secretário da Fazenda, Renê Garcia. O evento reúne secretários e técnicos da Fazenda de todos os estados brasileiros.

Contra a dengue

A proliferação da dengue tem tirado o sono do governo, que anuncia na próxima semana uma força-tarefa de combate à doença em todo o Estado. As ações foram definidas ontem (12) em reunião no Palácio Iguaçu entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e os demais integrantes do secretariado, autarquias e empresas públicas estaduais. Está prevista a criação de um grupo permanente contra a proliferação da doença.

Capital da Tilápia

Nova Aurora vai receber o título de Capital Nacional da Tilápia, conforme projeto de lei aprovado no Senado e que vai à sanção presidencial. De acordo com o deputado Evandro Roman (PSD-PR), autor do texto, a região oeste se destaca como a que mais produz tilápia no País. Em Nova Aurora, a atividade gera de 800 empregos diretos e tem mais de 250 produtores familiares.

Apoio financeiro

O secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) participou em Brasília da audiência da bancada federal e em busca de apoio financeiros aos municípios. “Além do encontro com a bancada federal, estou confirmando mais de R$ 15 milhões em emendas que destinei ao orçamento de 2020 às cidades que represento como deputado federal”.

Em frente Brasil

A Força-Tarefa do projeto Em Frente Brasil divulga nesta sexta-feira, às 10h30, um balanço de três meses das atividades no Município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Corregedor-geral

O procurador de Justiça Moacir Gonçalves Nogueira Neto foi reconduzido ao cargo de corregedor-geral do Ministério Público do Paraná nessa quinta, durante sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. A solenidade foi realizada no Plenário do Bloco II da sede da instituição em Curitiba e contou com a participação de membros, servidores, familiares e amigos do empossado. O coral MP Encanta se apresentou na abertura da sessão.

Agradecimento

O presidente da Acic, Michel Lopes, entregou nas mãos do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, ofício que registra e externa a gratidão e o reconhecimento da entidade aos esforços empregados pelo chefe do Executivo na conquista da execução da obra de reestruturação do Trevo Cataratas.