Informe da redação do dia 03 de agosto de 2019

Reforma tributária

Relator da PEC 293/04, que trata da reforma tributária, o ex-deputado Luiz Carlos Hauly esteve nessa sexta-feira em Cascavel para falar sobre o assunto. Em entrevista ao Jornal O Paraná, Hauly apresentou o principal foco da proposta à qual se dedicou 15 anos: a simplificação tributária. Segundo ele, o objetivo é enxugar a carga das empresas, o que vai permitir gerar mais empregos e, enfim, destravar a economia brasileira. De quebra, espera voltar a atrair o bom investidor. O relatório da PEC 294/04 foi apresentado e votado no fim do ano passado. Durante a entrevista, Hauly lembrou ainda do apoio que teve do colega Alfredo Kaefer para a aprovação do relatório, outro ferrenho defensor da reforma tributária.

Assista a entrevista na íntegra:

Volta do recesso I

A Assembleia Legislativa retoma nesta segunda-feira (5) as sessões após o recesso Legislativo. No semestre foram 541 projetos de lei, oito projetos de lei complementar, 11 projetos de resolução e dez PEC.

Volta do recesso II

A Câmara dos Deputados também estará de volta e o presidente Rodrigo Maia prometeu colocar na próxima semana em pauta a votação em segundo turno da reforma da Previdência.

Petrobras é nossa

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre deste ano, recorde histórico. O resultado representa aumento de 368% em relação ao lucro líquido do 1º trimestre do ano (R$ 4 bilhões) e 87% na comparação com o 2º trimestre de 2018 (R$ 10,1 bilhões). A explicação é a conclusão da venda de 90% da participação da Petrobras na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), no valor de R$ 33,5 bilhões, aumento do preço internacional do petróleo e a valorização do dólar frente ao real.

Sem choque

Voluntários da Copel farão campanha para a prevenção de acidentes com choque elétrico por ocasião da 13ª Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica. A abertura será segunda-feira (5), em locais públicos de Curitiba e região, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Em Cascavel, a ação será das 10h às 15h, na frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Sem pressão

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, negou sofrer pressões para afastar o procurador Deltan Dallagnol do comando da força-tarefa da Lava Jato do MPF (Ministério Público Federal) do Paraná. A Folha de S.Paulo divulgou que Dodge estaria sendo pressionada a afastar Deltan após vazamento de mensagens em que ele sugeria a colegas que investigassem sigilosamente ministros do STF e familiares.

“Imexível”

Como diria o ex-ministro Antonio Magri, Deltan é “imexível”. “O princípio constitucional da inamovibilidade é garantia pessoal do procurador Deltan Dallagnol, estabelecida no artigo 128-I-b, de não ser afastado dos processos da Lava Jato, dos quais é o promotor natural, na condição de titular do ofício onde tramitam todos os processos deste caso, e junto do qual atuam os demais membros da Força Tarefa Lava Jato, designados pela procuradora”, lembra Dodge.

Chacoalha Paraná

A notícia é curta mas o tremor é grande: a coluna Radar, da revista Veja, publica nota sobre nova delação no Paraná envolvendo os pedágios. Com o título “Delação homologada pela Justiça deve sacudir o Paraná”, a nota diz que “A delação da CCR, já homologada pela Justiça, vai sacudir em breve o Paraná. As revelações envolvem antigos carnavais de políticos, conselheiros e ex-integrantes do governo paranaense”. Só para lembrar: a CCR ofereceu (e pagou) um total de R$ 71 milhões para que seus executivos firmassem delação premiada.