Informe da redação do dia 02 de agosto de 2019

Os bolos da discórdia

O que era para ser um “simples” processo de investigação, que talvez até acabasse em pizza, cada dia ganha uma nova camada de recheio e a suspeita de superfaturamento da compra de bolos em Quedas do Iguaçu já viraram caso de polícia. Agora, mais uma gravação na praça. Desta vez, a conversa vazada é de dois vereadores: da situação Carlos Alexandre de Souza Branco (o Santa Fé) e da oposição, João Carlos Ferreira. Ambos são primos. Na conversa, Santa Fé diz que “vai sobrar para quem votou a favor [da Comissão Processante]” e diz que alguém falou que era para ele falar para o João que seria mais vantajoso para ele votar contra. “Que nem [IRC] ele falou: ‘Santa Fé, fale pro João que a gente tenta, eu abro as portas para ele, tudo o que precisar, vou na rádio falo bem dele, falo que ele está votando nas coisas conforme tem que ser, quando é correto é correto’ (…) ‘eu encho a bola dele lá em cima’”. Confira a íntegra e a explicação de Santa Fé.

Concurso suspenso

A Justiça determinou a suspensão liminar de concurso público realizado pela Prefeitura de Formosa do Oeste. O MPPR verificou diversas irregularidades na elaboração e na aplicação das provas realizadas em abril deste ano. O concurso permanece suspenso até a decisão definitiva.

Bem na fita

Pesquisa divulgada no fim da tarde de ontem mostra o governador Ratinho Junior bem na opinião dos paranaenses. O levantamento é da Paraná Pesquisas. Após sete meses de governo, a administração tem aprovação de 70,4% dos paranaenses, contra 24,4% que a desaprovam. Outros 5,2% não souberam ou não quiseram opinar.

Avaliação

De acordo com o instituto, 40,1% dos entrevistados consideram a administração Ratinho Jr “boa” e 11,6% “ótima”. Outros 28,9% avaliam a gestão como “regular”. Outros 8,5% classificam o governo como “ruim” e 8,4% como “péssimo”. Outros 2,6% disseram não saber ou não quiseram responder.

A consulta

O levantamento ouviu 2.114 eleitores paranaenses em 74 municípios do Estado de 16 a 20 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

E o Bolso?

Um dos seus principais redutos eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro ainda aparece bem no Paraná. Mas um pouco pior que há dez meses, quando foi eleito por 68,4% dos eleitores paranaenses. O instituto Paraná Pesquisas apurou que a gestão do presidente é aprovada por 61,9% dos paranaenses, contra 33,4% que a desaprovam, e 4,7% que não souberam opinar.

Diversidade

O PDT Diversidade, sob a presidência nacional de Amanda Anderson, deu início à formação do PDT Diversidade Paraná. Em reunião realizada esta semana foram discutidas as metas de organização do movimento, que congrega lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais e a estruturação da Executiva Provisória Estadual e de Curitiba. O grupo pretende participar ativamente das eleições de 2020.

Dia cheio

A quinta-feira foi cheia no cenário nacional. Vai aí um resumo: o ministro Luiz Fux (STF) proibiu a destruição dos dados colhidos pelos hackers e quer cópia de tudo. Seu colega, Luís Barroso, deu 15 dias para o presidente Bolsonaro explicar (se quiser) o que sabe sobre a morte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. E o outro colega Alexandre de Moraes suspendeu todos os procedimentos investigatórios instaurados na Receita Federal envolvendo 133 contribuintes, dentre eles nomes do STF e STJ.