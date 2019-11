Informe da redação do dia 01 de novembro de 2019

Moro “visita” Lula

O ministro da Justiça, Sergio Moro, está em Curitiba nesta sexta-feira (1º) para inaugurar a delegacia modelo para investigações de crimes financeiros e de corrupção na Superintendência da Polícia Federal. O objetivo da unidade é implantar métodos, ferramentas e padrões que possam ser aplicados à investigação e análise em processos de combate de crimes financeiros e de corrupção. A delegacia modelo vai funcionar vinculada à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da PF do Paraná. A superintendência é a mesma onde está o ex-presidente Lula, condenado por Sergio Moro na Operação Lava Jato.

Roda Viva

Por falar em Lula… O programa Roda Viva, da TV Cultura, quer entrevistar o ex-presidente na cadeia. Tem que correr, porque ele já está com um pezinho quase fora…

Demissão voluntária

A Copel lançou nesta semana um novo PDI (Programa de Demissão Incentivada). Um comunicado ao mercado foi assinado dia 29 pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Copel, Adriano Rudek de Moura. Dos 7.507 empregados que compõem o quadro da estatal paranaense, 492 atendem aos requisitos do PDI, que exige no mínimo 55 anos de idade e 25 anos de Copel. O prazo para adesões começa hoje (1º) e vai até 25 de novembro. A Copel estima gastar R$ 85 milhões em indenizações. Mas, se a adesão for total, haverá a redução de R$ 142,1 milhões em custos anuais a partir do ano que vem.

Erro e retrocesso

O presidente da Acic, Michel Lopes, fez um alerta ontem: tributar as energias limpas (fotovoltaica, eólica, biogás e outras) será um grande erro e um retrocesso grave ao País. A possibilidade de se taxar o sol e o vento foi levantada há poucos dias e até agora ninguém desmentiu. Para Michel, diante da precariedade em que se encontram os atuais sistemas de distribuição de energia elétrica, o aparecimento das energias limpas deve ser comemorado e incentivado em vez de tributado.

Mais rodovias

O deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) participou esta semana de reunião da bancada federal do Paraná com a direção da EPL (Empresa de Planejamento e Logística) para debater o lançamento dos estudos para a concessão de quase 4 mil quilômetros de rodovias no Estado. Bueno defendeu a possibilidade de incluir mais trechos no estudo para viabilizar novos corredores rodoviários no Estado.

Turismo em Foz

O secretário Gilmar Piolla terá R$ 21,9 milhões para gerir no turismo de Foz do Iguaçu ano que vem. A verba será dividida entre as atividades de manutenção do órgão – o que inclui salários – e ações de sete diretorias que atuam no fomento do turismo, do comércio, de serviços e da indústria. Diretamente no turismo serão usados R$ 6,4 milhões para a divulgação do destino e R$ 950 mil para pesquisas e outras demandas do setor, totalizando R$ 7,3 milhões.

Novo AI5?

Se a intenção era medir a febre, a proposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro de baixar um novo AI5 se a “esquerda radicalizar”, o termômetro explodiu. A menção ao ato institucional baixado em 1968 que tirou todos os direitos civis da população e mergulhou o País no período mais negro da ditadura militar foi rechaçada e criticada de fio a pavio. Já tem até quem defende uma punição pela apologia à ditadura.

Fezinha mais cara

Para quem gosta de fazer aquela fezinha na esperança de tirar o pé da lama, é preciso preparar o bolso. A Caixa está autorizada a reajustar o valor dos jogos. A aposta simples da Megassena, por exemplo, passará a custar R$ 4,50 (hoje custa R$ 3,50).