Informe da redação: da própria carne, pesquisa e bbb da vida real

Compartilhamento

A Justiça Estadual do Paraná acatou solicitações da CGE (Controladoria-Geral do Estado) para compartilhamento de provas em duas ações judiciais proposta pelo Ministério Público do Paraná. O pedido da CGE foi deferido no processo contra a Green Logística Ltda. e no inquérito policial em que figura a JMK Serviços S.A. A expectativa do governo é que decisões similares sejam aplicadas a outros processos.

Fecha!

Três dias depois de entrar em vitor, a Justiça expediu liminar que suspende os efeitos de Decreto Municipal da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon que permitia a retomada das atividades do comércio local. A decisão atende pedido do MPPR, que ingressou na Justiça após descumprimento de recomendação expedida pela Promotoria de Justiça à Administração do Município.

Da própria carne

Em Francisco Beltrão, o prefeito Cleber Fontana decidiu pela redução dos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos cargos comissionados da prefeitura. No caso do seu salário e do vice, cortou pela metade. “Além da economia para fazermos frente às dificuldades que virão, tomamos essa decisão como um ato de solidariedade a todos que estão com seus ganhos diminuídos, seja pela redução das vendas ou pelo desemprego”, disse o prefeito. A medida vale por dois meses e significa economia de quase meio milhão de reais.

Pesquisa

O Ministério da Saúde vai avaliar as práticas de prevenção e condições de saúde da população brasileira. A pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel Covid-19) teve início dia 1º por telefone celular com adultos em todas as capitais do País. O estudo irá auxiliar no planejamento de ações e de programas de saúde para reduzir os casos e o agravamento da infecção pelo coronavírus.

Ajuda obrigatória I

O Ministério da Saúde convocou profissionais de 15 categorias da área da saúde para fazer capacitação, em caráter emergencial, para trabalhar pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no combate ao coronavírus. Quem ignorar a convocação será denunciado ao conselho profissional.

Ajuda obrigatória II

A ação abrange as áreas de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia.

BBB da vida real

Sorria, você está sendo monitorado! O Ministério de Ciência e Tecnologia fechou acordo com cinco operadoras de telecomunicações para obter informações a partir de dados anonimizados de celulares e monitorar aglomerações durante a pandemia de coronavírus. A cooperação foi firmada anunciada por Oi, Claro, Algar, Vivo e Tim. Os dados ficarão em uma nuvem pública, chamada de data lake.

Caciopar chega a 44 anos

Em 3 de abril de 1976, o cenário empresarial da região era muito diferente do que é hoje. As cidades estavam no início do seu afloramento e a agricultura mecanizada confirmava que o oeste seria um dos grandes celeiros do Brasil. Mas havia desafios, especialmente de infraestrutura. Atento aos clamores dos empresários, o dentista Hylo Bresolin aprofundou diálogo com líderes de várias cidades vislumbrando a criação de uma entidade de âmbito regional: “A ideia era fazer da Caciopar a porta-voz dos empresários, harmonizando discursos, ações e metas”, dizia o fundador. Uma reunião naquele dia 3, no Edifício Pioneiro, a primeira sede da Acic de Cascavel, marcaria oficialmente a constituição de uma entidade com características únicas e singulares no Brasil.