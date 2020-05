Informe da redação. Caça aos fraudadores,lista vazada e despedida

Caça aos fraudadores

A Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou a notificação dos servidores públicos que podem ter recebido indevidamente valores relativos ao auxílio emergencial de R$ 600. O TCE-PR identificou 281 servidores que tiveram o cadastro aprovado. O governo federal disponibilizou um site para que os servidores façam a devolução dos valores caso tenham recebido de forma ilícita, e denunciar se tiverem sido vítimas de fraude. Para saber mais sobre o assunto, consultar se seu CPF também não foi usado irregularmente e ver a lista de servidores por cidade, acesse pelo QR code.

Lista vazada

Nessa sexta, circulou via Whatsapp a lista com o nome dos servidores públicos que receberam o auxílio emergencial. O TCE-PR disse que não a divulgou e atribui ao fato de as prefeituras terem sido notificadas. “A decisão de não divulgar nomes visa preservar o sigilo fiscal e possibilitar que a investigação se aprofunde, definindo a possibilidade de eventual uso de CPFs por quadrilhas ou até mesmo a ocorrência de um erro de lançamento do próprio governo federal, além da eventual má-fé por parte do solicitante”, explica o órgão.

No Estado

A CGE (Controladoria-Geral do Estado) estabeleceu parceria para verificar se servidores estaduais receberam o auxílio emergencial. O procedimento já levantou indícios de irregularidades, que serão investigados agora para confirmar se houve delito. Se confirmados todos os indícios, os repasses indevidos podem chegar a R$ 3 milhões, mais ou menos uns 5 mil benefícios.

Despedida

Voltando a Foz… O vice-prefeito Nilton Bobato entrega o cargo de secretário da Saúde nesta segunda-feira (5) e retornará ao gabinete, ao lado do prefeito Chico Brasileiro, para dar sequência às ações de enfrentamento à covid-19 e retomada da economia. Bobato permaneceu à frente da pasta por um ano e um mês.

Vendido!

O prédio do antigo Atacado Liderança, na BR-277, em Cascavel, foi arrematado por R$ 18,385 milhões pela DFR Administradora de Bens Ltda, que tem a Ilumisol Energia Solar no quadro societário e que deve transferir a sede para a estrutura após reformas. A empresa pagou 25% de entrada (R$ 4,846 milhões) e o restante será quitado em 30 parcelas de R$ 484,625.

Insistência

O prédio foi avaliado inicialmente em R$ 44,664 milhões, a Prefeitura de Cascavel se assanhou para comprá-lo por R$ 28 milhões, mas desistiu após um movimento contrário na cidade. A estrutura foi a leilão várias vezes se interessados, até que no último certame entrou com lance mínimo R$ 263,22 abaixo do valor arrematado.

Beto Preto na Alep

Os investimentos da saúde pública nos primeiros quatro meses de 2020 no Paraná serão apresentados nesta segunda-feira (1º) na Assembleia Legislativa pelo secretário Beto Preto (Saúde). A audiência proposta pela Comissão de Saúde começa às 10h.

Proposta aprovada

O presidente Jair Bolsonaro prorrogou os prazos para que as prefeituras elaborem os Planos de Mobilidade Urbana. Bolsonaro sancionou projeto de conversão do deputado Gustavo Fruet (PDT) e os municípios com mais de 250 mil habitantes têm até 12 de abril de 2022 para elaborar o PMU, e os menores, até 12 de abril de 2023. Quem não tiver plano até o prazo fixado só poderá solicitar e receber recursos federais para mobilidade urbana se for para aplicação na elaboração do próprio plano.

Aniversário

No dia 10 de junho, aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu será cenário da união de vários atrativos turísticos. A data marca o reinício gradativo do atendimento em vários pontos turísticos, como as Cataratas do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras e o Parque das Aves. Na manhã do dia 10, a prefeitura fará uma cerimônia simbólica de hasteamento das bandeiras, na região central. A live com o cantor iguaçuense Gabriel Smaniotto terá como fundo a barragem da maior usina em produção do mundo, Itaipu.