Informe da redação: boca seca de Stefanello, será que fecha de novo?

Boca seca

O secretário da Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, gastou saliva ontem. Depois de ficar quase duas horas respondendo e explicando a vereadores as ações adotadas no enfrentamento à covid-19, ele fez a “live do dia”, conforme prometido na véspera pelo prefeito Leonaldo Paranhos, que quer mais vídeos explicativos sobre os números e a estrutura de atendimento. A pressão cresceu na mesma medida que dispararam os casos do novo coronavírus (Cascavel é segundo no Estado) e os óbitos chegaram a dez. Thiago tem bastante facilidade para se expressar, não tropeça nas palavras nem fica no “éééé, aaaa”…

Fecha de novo?

Durante o encontro na Câmara, Stefanello “opiniou” que Cascavel deveria adotar novas medidas de isolamento social. E rápido!

Calamidade pública

A Assembleia Legislativa reconheceu na quarta (3) estado de calamidade pública em mais 15 cidades paranaenses devido à pandemia da covid-19, e, com isso, já são 288 municípios nessa situação em razão dos efeitos econômicos causados pelo coronavírus. O reconhecimento do legislativo serve para dispensa do cumprimento de metas fiscais previstas na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Pesquisa Ibope

Moradores de seis grandes cidades do Paraná receberão a visita de pesquisadores identificados do Ibope, de 4 a 6 de junho. Serão 1,5 mil pessoas, escolhidas aleatoriamente, para responder perguntas e fazer um teste rápido (gota de sangue do dedo) para identificar a presença do novo coronavírus. É a segunda rodada de um levantamento nacional, contratado pelo Ministério da Saúde, que deve ajudar na tomada de decisões governamentais, como liberação de comércio.

Ato pela vida

O Fórum Sindical, o Siprovel e o Sinteoeste organizam o Ato pela Vida, uma carreata neste sábado “pelo retorno das medidas de isolamento em Cascavel”. A concentração de carros será em frente ao Tuiuti, no Bairro São Cristóvão, às 10h. A carreata seguirá até a prefeitura.

Turismo em Itaipu

A Itaipu está se preparando para receber os visitantes na usina com todas as condições sanitárias adequadas no enfrentamento ao coronavírus. Os passeios voltarão a funcionar gradualmente, começando pela Visita Panorâmica, o mais procurado pelos turistas. “Foz é um destino turístico. O segmento precisa de união e seguir em frente de forma bastante cuidadosa. E é o que estamos fazendo”, disse o presidente da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Sempre inovando

Prestes a reabrir as portas aos visitantes após quase três meses fechado, o Complexo Turístico Itaipu já apresentou algumas novidades. Dentre elas, o uso de robôs para a desinfecção de ambientes. Os dois modelos que vão auxiliar no processo de descontaminação dos ambientes internos e externos já foram devidamente testados e validados. Uma solução conta com a tecnologia de radiação ultravioleta do tipo C (UVC), capaz de destruir a capa proteica e o material genético de qualquer tipo de vírus, assim como fungos e bactérias. O outro modelo, mais tradicional, permite a pulverização da solução de produtos de limpeza.

Troca-troca

O deputado federal paranaense Felipe Francischini deve substituir a deputada federal Joice Hasselmann (SP) na liderança do PSL na Câmara. Hasselmann anunciou ontem que está deixando o cargo para se dedicar à campanha para a Prefeitura de Curitiba. Joice confirmou que, para ela, “está tudo certo, desde que o Felipe Francischini não fique roçando para o lado dos bolsonaristas”.